Umstrittener Arzt in Zürich lässt Patientinnen hängen

Marc Possover ist für viele Frauen die letzte Hoffnung. Frauen mit chronischer Endometriose, einer Wucherung der Gebärmutterschleimhaut, oder Frauen mit Nervenschädigungen im Unterleib. Der gebürtige Franzose Possover (56) gilt als hervorragender Chirurg. Er war der Erste, der mithilfe der Bauchspiegelung Nerven im Becken operierte. Neues wagen ist sein Ding. Er experimentierte auch mit Elektroden, um Gelähmte wieder zum Laufen zu bringen.

2008 kam er nach Zürich, wo er an der Klinik Hirslanden ein «weltweit einzigartiges Kompetenzzentrum» eröffnete. Doch es lief nicht wie geplant. Possover ­geriet in die Kritik: Er stelle überhöhte Honorarrechnungen und mache Patientinnen übertriebene Versprechungen. Der «Kassensturz» wie auch der TA berichteten über sein Gebaren.

Ein Reputationsrisiko

Für Hirslanden wurde Marc Possover zum Reputationsrisiko, 2017 kam es zur Trennung. Possover erhielt darauf Belegarztverträge bei den Zürcher Privatkliniken ­Bethanien und Pyramide. Die ­Bethanien löste den Vertrag allerdings nach wenigen Monaten wieder auf – aus ähnlichen Gründen wie Hirslanden. In der Pyramide operiert der umstrittene Arzt bis heute. Gegenüber dem TA rechtfertigte sich Possover damals: «Ich weiss, dass ich von einigen als Scharlatan bezeichnet werde, doch ich habe den hippokratischen Eid geleistet. Ich mache ­alles für meine Patienten.»

In den Ohren von Sofia Horvath (Name geändert) klingt das wie ein Hohn. Die Patientin hat den Arzt ganz anders erlebt. Auf Empfehlung eines österreichischen Spezialisten liess sich die Slowakin, die seit vielen Jahren an Endometriose litt, im Februar 2018 in der Klinik Pyramide von Possover operieren.

Gynäkologe Marc Possover. Foto: PD

Der Eingriff dauerte 80 Minuten, danach blieb die Patientin drei Tage stationär. Die Klinik stellte 15000 Franken in Rechnung. Possovers Arzthonorar belief sich auf 13'000 Franken – laut Branchenkennern ein unverhältnismässig hoher Betrag. In der Slowakei entspricht er einem durchschnittlichen Jahreslohn, Horvath musste bei ihrer Mutter Geld leihen. Weitere 1800 Franken zahlte sie für die Erstkonsultation bei Possover und für Reise- und Hotelkosten für sich und ihren Mann, der sie begleitete.

Das Finanzielle ist für Horvath aber nicht das Wichtigste, wie sie sagt. Weit mehr entrüstet habe sie etwas anderes: dass Possover sie hängen liess, sie gar aus seiner Praxis rausschmiss, als sie mit ihm die Probleme besprach, die sich nach der Operation zeigten.

Der Eingriff hatte die Situation der Patientin nicht verbessert, im Gegenteil. Es ging ihr danach schlechter. Sie konnte nicht mehr normal gehen, die Leistengegend war gefühllos, und sie hatte schlimme Schmerzen in Hüfte und Gesäss sowie im Bauchnabel.

Erst nach mehrmaligem Nachhaken bekam Horvath einen zeitnahen Termin bei Possover und reiste mit ihrem Gatten erneut in die Schweiz. Der Arzt untersuchte sie und teilte ihr mit, die Probleme hätten nichts mit der Operation zu tun, wie Horvath erzählt. Ihr Ehemann habe zu bedenken gegeben, wahrscheinlich sei eine weitere Operation notwendig. Auf diesen Hinweis habe Possover «absolut unerwartet» reagiert: «Er sagte uns, er werde keine Kosten übernehmen, obwohl wir nicht von Geld gesprochen hatten. Als mein Mann argumentierte, die aktuellen Komplikationen hätten nach der Operation begonnen, schrie Doktor Possover uns mehrmals hysterisch an und warf uns hinaus.»

Weinend und erschöpft verliess Sofia Horvath die Praxis. Sie realisierte: «Doktor Possover liess mich allein mit den Problemen, die nach seiner speziellen Operation aufgetreten waren.»

Vorauszahlung in bar

Dieselbe Erfahrung machte eine andere ausländische Patientin, Eva Miescher (Name geändert) aus Deutschland. Sie wurde von Possover in derselben Woche wie Horvath operiert – ein Zufall, die beiden kennen einander nicht. Laut ihrem Ehemann, der den TA kontaktierte, litt Eva Miescher seit Jahren an einer Nervenschädigung im Becken. Nach einer Odyssee durch viele Arztpraxen und Krankenhäuser habe sie Marc Possover gefunden und sich von ihm überzeugen lassen, dass er ihr helfen könne. Sie hätten zwar nach der Erstkonsultation noch gezögert, sagt ihr Mann, denn sie fanden es merkwürdig, dass sie 1800 Franken in bar bezahlen mussten, bevor der Arzt sie überhaupt empfing, und die Untersuchung sei dann sehr oberflächlich gewesen. «Weil der Leidensdruck aber so gross war, haben wir uns auf die Operation eingelassen.»

Nach vier Tagen in der Klinik wurde Eva Miescher entlassen, obwohl sie unter starken Schmerzen und neuartigen Lähmungserscheinungen litt. Schon auf der 800 Kilometer langen Heimreise im Auto seien Komplikationen aufgetreten, «mit denen wir niemals gerechnet hatten und auf ­deren Möglichkeit uns Herr Possover auch nie hingewiesen hatte», sagt ihr Ehemann. Possover vertröstete sie am Telefon, das seien Nachwirkungen der Operation, die bald verschwinden würden. Doch das stimmte nicht. Auch zwei Jahre nach der Operation sind die zusätzlichen Beschwerden nicht weniger geworden.

Auf mehrfache schriftliche ­Anfragen hat der Arzt dann nur noch teilweise geantwortet. «Er versuchte uns hinzuhalten», so der Ehemann. Ein versprochener Skype-Termin fand nicht statt, weil Possover dafür eine weitere Vorauszahlung verlangte, was das Ehepaar unverschämt fand und nicht befolgte. Eva Miescher ist verzweifelt. Ihr Mann sagt: «Anstatt sie wie versprochen von ihren chronischen Schmerzen zu befreien, hat Possover ihr Leben in einer knapp einstündigen Operation gründlich zerstört.» Sie könne kaum noch das Haus verlassen, an Sport oder Teilnahme am gesellschaftlichen Leben sei nicht mehr zu denken.

Mehrere Ärzte in Deutschland hätten festgestellt, dass durch die Operation in Zürich weitere Nerven beschädigt und bislang intakte Funktionen und Organe beeinträchtigt wurden. Das alles habe Possover aber nicht interessiert, sagt der Ehemann: «Als wir ihn mit dem Befund konfrontierten, schrieb er kurz zurück, dass er eine weitere Operation nicht für sinnvoll halte. Kein Wort des Bedauerns oder der Anteilnahme.»

Seither habe der Arzt nichts mehr von sich hören lassen. «Die Zeit seit der OP ist ein nicht enden wollendes Martyrium für meine Frau, die von Herrn Possover nach Ausbleiben einer Besserung wie eine heisse Kartoffel fallen gelassen wurde», fasst der Ehemann die Situation zusammen.

Für die Patientin bleibt die Ungewissheit, ob sich weitere Teile in ihrem Körper befinden, die sich irgendwann entzünden könnten.

Auch Sofia Horvaths Leidensgeschichte geht weiter. Weil die starken Schmerzen und die anderen Probleme nicht nachliessen, konsultierte sie einen Spezialisten in Berlin. Als der sie operierte, fand er nicht nur Nervenschäden, sondern im Bereich des Nabels auch einen Fadenrest, der mit Bakterien besiedelt war, was gefährliche Infektionen verursachen kann. In der Tat waren bei der Patientin seit der Behand­lung in Zürich mehrmals Entzündungen aufgetreten. Horvath konstatiert: «Doktor Possover hat meinen Nabel in einer nicht-sterilen Umgebung zugenäht, nämlich im Bettenzimmer und erst 23 Stunden nach der OP, nachdem es einfach nicht aufhörte zu bluten.» Sofia Horvath informierte Possover über den Fund und bat ihn um Auskunft, welches Nähmaterial er wo verwendet hatte. Er liess die Anfrage unbeantwortet.

Horvath musste noch zweimal operiert werden, wobei der Berliner Chirurg jeweils erneut Fadenreste gefunden habe. Für die Patientin bleibt die Ungewissheit, ob sich weitere Teile in ihrem Körper befinden, die sich irgendwann entzünden könnten.

Pyramide hält an Arzt fest

Enttäuscht sind die Patientinnen auch von der Klinik Pyramide. ­Deren Direktor habe sich zwar entsetzt gezeigt, als Horvath ihm vom Rauswurf durch Possover erzählte, und habe versprochen, zu vermitteln. Einige Woche später habe er aber die Kommunikation abgebrochen. Von Klinikgründer Cédric George, den sie ebenfalls kontaktierte, erhielt Horvath ­keine Unterstützung: «Er argumentierte, die Pyramide habe Hunderte von Patientinnen von Doktor Possover, die zufrieden mit ihm seien.» Ähnlich erging es dem Ehepaar Miescher: Als es die Klinik auf das Verhalten von Possover hinwies, drückte der ­Direktor sein Bedauern aus und schrieb, er werde den Arzt auf­fordern, sich zu kümmern. «Doch es kam nichts.»

Gegenüber dem «Tages-Anzeiger» bestätigen Cédric George und Klinikdirektor Beat Huber, dass es ihnen «offensichtlich nicht gelungen ist, zu einer Problemlösung beizutragen», was sie bedauern würden. Sie hätten sich für die beiden Patientinnen eingesetzt, doch ihre Einflussmöglichkeiten seien limitiert. Denn in einer Belegarztklinik, wie es die Pyramide ist, liege «die Verantwortung für die Behandlung inklusive Nachkontrollen und die Kommunikation mit dem Patienten nach dessen Klinikaufenthalt immer beim Belegarzt». Marc Possover selber wollte zu den Vorwürfen keine Stellung nehmen.

Eine Handvoll Patientinnen haben sich beschwert

In den Jahren 2018 und 2019 hat Possover laut Angaben der ­Klinik 254 Patientinnen und Patienten in der Pyramide operiert. Rund ein Drittel kam aus dem Ausland. Ausser von den zwei Frauen, die sich auch an den TA gewandt haben, sind Huber und George keine weiteren Reklamationen bekannt, wie sie sagen. Sie würden deshalb keinen Anlass ­sehen, den Belegarztvertrag mit Marc Possover aufzulösen.

Bei der Schweizer Patientenorganisation haben sich in den letzten drei Jahren eine Handvoll Patientinnen wegen Possover gemeldet. Da sie die Fälle aber nicht abklärte, kann Geschäftsleitungsmitglied Daniel Tapernoux nicht sagen, worum es jeweils ging.

Tatsache ist, dass Possover nicht hält, was er auf der Website seines International Medical Center verspricht: «Wir haben ein besonderes Gespür für die individuellen Bedürfnisse jedes Patienten und setzen alles daran, dass Sie sich bei uns wie zu Hause fühlen. Wir begleiten Sie vom ersten ­Kontakt bis zum Ende Ihrer Behandlung und darüber hinaus – jederzeit höflich, verständnisvoll und selbstverständlich diskret.»

Das «internationale Medizinzentrum», wie Possover seine Praxis nennt, befindet sich übrigens in einem Bürogebäude nahe der Klinik Pyramide und besteht personell aus ihm, einer Managerin und einer Assistentin.