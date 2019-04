Und dann erfährt der 20-Jährige, was ihn wirklich quält

Mit haarlosen Stellen an der Kopfhaut, mit abstehenden Ohren mit fast völlig fehlenden Ohrmuscheln und ohne Brustwarzen ist Max Merker aus Uitikon-Waldegg zur Welt gekommen. Dieses sogenannte Scalp-Ear-Nipple-Syndrom (deutsch: Kopfhaut-Ohr-Mamillen-Syndrom) kommt auf der Welt nur 32-mal vor. In der Schweiz ist Max Merker damit der Einzige – und wurde mit der Diagnose sein Leben lang allein gelassen. Bis er mit der Arbeit an seiner Maturarbeit begonnen hat.

Wie der 20-Jährige mit dieser seltenen Krankheit umgeht und welche Leidensgeschichte sein Leben prägte, erzählt er im Video. (Tages-Anzeiger)