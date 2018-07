Und dann lief die Ticketkontrolle im Zürcher 46er-Bus aus dem Ruder

Pfefferspray-Einsatz im Nachtbus

Vor dem Bezirksgericht Winterthur wird morgen Freitag über eine heftige Auseinandersetzung im Nachtbus N?61 in Winterthur vom Dezember 2016 verhandelt. Angeklagt sind zwei Brüder und ein Securitrans-Angestellter.

Ein damals 18-jähriger Schweizer hatte im Bus immer wieder den Stopp-Knopf gedrückt, ohne aussteigen zu müssen. Der Securitrans-Angestellte

forderte ihn auf, damit aufzuhören.



Als der junge Mann, der in Begleitung seines 21-jährigen Bruders war, weitermachte, befahl ihm der Security-Mann auszusteigen. Bei der Haltestelle Chli-Hegi eskalierte der Streit. Bis zu diesem Moment ist in den drei Anklageschriften gegen die beiden Brüder und gegen den Securitrans-Angestellten der Vorgang noch gleich beschrieben. Danach aber wird der Sachverhalt aus der Sicht der beiden Parteien beschrieben, und die Staatsanwältin überlässt die Wahrheitsfindung dem Einzelrichter. Dieser muss nun entscheiden, ob nur die Brüder oder nur der Sicherheitsmann verurteilt werden, ob alle drei schuldig sind oder mangels Beweisen freigesprochen werden.



So steht in den Anklageschriften der beiden Brüder, dass der ältere draussen dem Sicherheitsmann sein Knie dermassen heftig ins Gesicht stiess, «dass dieser Sterne sah». Als die Brüder den Securitrans-Angestellten angreifen wollten, habe sich dieser mit einem Pfefferspray gewehrt – nach Vorwarnung und aus einem Abstand von 1,5 Metern. Beim Wiedereinsteigen in den Bus sei der Securitrans-Angestellte vom älteren Bruder von hinten in den Rücken gekickt worden. Er musste später zum Arzt. Die Staatsanwältin verlangt für die Brüder wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte bedingte Geldstrafen von 30 und 120 Tagessätzen und Bussen von 500 und 1000 Franken.

Dem Securitrans-Angestellten wirft die Staatsanwältin vor, den jüngeren Bruder aus dem Bus gestossen zu haben und ihm ohne Vorwarnung und aus geringem Abstand Pfefferspray in die Augen gesprüht zu haben. Er soll wegen Tätlichkeiten eine Busse von 500 Franken bezahlen. (hoh)