Und dann verbietet die VBZ-Chauffeurin das Stricken

Das Thema kommt regelmässig und sorgt immer für rote Köpfe: Verbote und Gebote – oder genauer: Was ist in öffentlichen Verkehrsmitteln erlaubt und was nicht? Die Frage trennt das Publikum zuverlässig in zwei Lager – in das Kampf-der-Verbotskultur-Lager und in das Kampf-der-Verluderung-der-Sitten-Lager. Für Ersteres ist jedes Verbotsschild eine Provokation, für Letzteres ist jeder Hauch von Laisser-faire ein Schritt zum Untergang der abendländischen Kultur.

Aktueller Anlass ist der jüngst über Facebook verbreitete Bericht einer Frau, die strickend in einem VBZ-Bus unterwegs war und in der Folge von der Buschauffeurin darauf hingewiesen wurde, dass es in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht erlaubt sei, zu stricken. Die Betroffene betont, dass die VBZ-Angestellte ihr Anliegen sehr freundlich vorgetragen und damit begründet habe, dass Stricken in Trams und Bussen gefährlich sei. Tatsächlich ist das Risiko, dass man bei einer Vollbremsung sich selber oder den Sitznachbarn mit der Nadel verletzen könnte, nicht ganz von der Hand zu weisen.

Dabei zeigt ein Blick in einschlägige Foren (etwa auf die deutsche Website Stricknetz), dass die Risiken des Unterwegs-Strickens kein neues Thema sind. Da wird etwa von einem Buschauffeur berichtet, der erst abzufahren bereit war, nachdem eine Mitfahrende ihr Strickzeug eingepackt hatte.

In Zürich allerdings, betont Thomas Riesen vom VBZ-Unternehmensstab, sei stricken erlaubt: «Es gibt kein Strickverbot in den Fahrzeugen der VBZ.» Die verbotenen Tätigkeiten würden sich aus den angeschlagenen Piktogrammen ergeben. Das heisst: In den VBZ-Gefährten darf man nicht musizieren, nicht betteln, nicht rauchen, nicht randalieren und nicht die Schuhe auf die Sitzflächen legen.

Essen und trinken erlaubt

Dass ein VBZ-Chauffeur die Verbotspalette eigenmächtig ein bisschen erweitert, hat schon vor einigen Jahren einmal zu reden gegeben: Damals verweigerte eine Trampilotin die Weiterfahrt, weil ein Fahrgast unmittelbar bei der Fahrerkabine einen Kebab ass und nicht bereit war, sich mit seiner Mahlzeit in den hinteren Teil des Fahrzeugs zu begeben. Die VBZ beeilten sich damals, zu versichern, dass es zwar fraglos Esswaren gebe, die einen unangenehmen Geruch verbreiten würden. «Aber das Essen ist im Tram erlaubt. Wir appellieren hier an die Eigenverantwortung. VBZ-Angestellte sind nicht dazu da, die Kunden zu erziehen.»

Tatsächlich pflegen die VBZ insgesamt eine zurückhaltende Verbotspolitik. «Die VBZ zählen auf Kinderstube, Anstand und Etikette – und auf eine gewisse Selbstregulierung, die beispielsweise stattfindet, wenn jemand überlaut telefoniert und man der Person klarmacht, dass man sich draussen besser unterhalten kann», sagt Sprecher Andreas Uhl.

Auf ihrer Website schreiben die Zürcher Verkehrsbetriebe, sie möchten ihre Kundinnen und Kunden «möglichst wenig in ihren Freiheiten einschränken» und würden deshalb «mit Verboten äusserst sparsam» umgehen. Deshalb werden die Passagiere auf der VBZ-Page zwar gebeten, auf allzu intensiv duftende Speisen zu verzichten, und ermahnt, die Abfälle nicht liegen zu lassen – aber mit Ess-und-Trink-Vorschriften traktiert wird niemand.

Andere Städte sind strenger

Diese Zurückhaltung gefällt nicht allen. «Wir haben immer wieder Fahrgäste, die das Essen monieren. Wir wissen auch, dass andere Unternehmen eine andere Politik haben. Wir stehen aber zu unserer Policy, dass erlaubt ist, was andere nicht stört», so Sprecher Uhl. Tatsächlich sind andere Verkehrsbetriebe in ihrem Verbotsregime strenger als die VBZ. In Basel zum Beispiel ist das Essen und Trinken in den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht erlaubt.

Dass Tram- und Buschauffeure in ihren Anweisungen mitunter etwas weitergehen, als es die Verbotspiktogramme in den Fahrzeugen vorsehen, hat für VBZ-Sprecher Uhl gute Gründe: «Das Fahrpersonal trägt die Verantwortung für die Fahrgäste. Falls es einen Unfall gibt, gerät das Fahrpersonal in den Fokus, und die Unternehmung ist haftpflichtig. Deshalb stützen wir Entscheide des Fahrpersonals, wenn es Fahrgäste anweist, zu ihrer eigenen Sicherheit etwas zu überdenken.»

Beschwerden wegen solcher «Spezialanweisungen» sind Uhl nicht bekannt. In den meisten Fällen gehe es darum, «dass Fahrgäste aufgefordert werden, die Türbereiche freizugeben, damit das Fahrzeug losfahren kann». (Tages-Anzeiger)