Unsere Polizei, Schnitt, Zeitlupe

Die Stimme aus dem Off.

«Was Sie hier sehen, sind wunderschöne Bilder.»

«Nahezu märchenhaft.»

«Von eindrucksvoller Natur»

«und idyllischen Panoramen»

«malerischen Stadtansichten»

«und ausgeglichenen Menschen.»



Die Musik bekommt Rhythmus, Streifenwagen 8 in der 30er-Zone, gefilmt mit einer Drohne.

«Das ist die Stadt, in der Sie gerne leben.»

Der Polizei-Helikopter überfliegt das Kanzleiareal.

«Die Stadt, die wir uns alle wünschen.»

Die Rotoren flackern im Sonnenlicht.

«Sie – und wir auch.»

So beginnt der neue Imagefilm der Stadtpolizei Zürich. Gut fünf Minuten Perfektion. In Form und Inhalt.

Drohnenbilder vom Bellevue. Der Zürichsee, der lieblich ans Ufer schwappt. Ein Schwan der brütet, eine Joggerin, die joggt. Eine Polizistin und ein Polizist, die im Morgenlicht auf dem Schiffssteg stehen. Die Welt, die hier noch in Ordnung ist. «Zugegeben», tönte es Sekunden zuvor, «vielleicht ist nicht immer alles so perfekt.» Was immer perfekt ist, daran lässt der Film keine Zweifel: unsere Polizei.

Eine Sondereinheit, die sich in Zeitlupe abseilt.

Ein Polizist, der mit Kindergärtlern das Über-die-Strasse-Gehen übt.



Eine Flasche, die am Visier des Polizisten zerschellt.

Zwei Polizisten, die Kleber verteilen.

Keine Polizistinnen, die Bussen verteilen.



Zwei Beamte, die mit Passantinnen ein Selfie machen.

Klebrige Musik.

Zeitlupe. Immer wieder Zeitlupe.



Die fünf Minuten sind nicht nur beste Werbung für die Stadtpolizei, sie sind vor allem beste Werbung für den polizeieigenen Filmdienst. Nur wenige Leistungen wurden eingekauft, insgesamt 28'000 Franken an externen Kosten seien angefallen, heisst es bei der Stadtpolizei. Die Sprecherin und die Musik etwa wurden eingekauft – eine Zusammenarbeit mit der Polizeimusik, nun, mit der vertont man das Sechseläuten. Die Arbeitsstunden, die im Film stecken, wurden nicht separat ausgewiesen. Weder die der Filmer noch die der Beamten, die Demonstranten und Autoeinbrecher, Delinquenten und Patienten spielen mussten.

Taucher, die abtauchen.



Polizeiboote, die Kurven ziehen.

Robbie Williams, der im Letzigrund singt, der Helikopter über dem Stadion, alles im Griff.



Eine Polizistin und ein Polizist im strömenden Regen.

Zwei Streifenwagen mit Blaulicht in Zürich-West.

Ein Polizist, vielleicht ein Secondo, der freundlich die Türe des Trams für einen Mann an Krücken öffnet.

Kein Racial Profiling.

Rote Laserstrahlen auf Gewehren der Spezialeinheit.



Man gehe davon aus, heisst es bei der Stadtpolizei, dass man ein gutes Image habe. Ein besseres Image geht immer: Der Film zeigt die Polizei, die sich Karin Rykart wünscht. Die grüne Sicherheitsvorsteherin sprach in Interviews von gemischteren Korps, von Frauen und Secondos, von einer Polizei nahe an der Bevölkerung. Sie sprach auch von Bodycams: Der Film beweist, dass man in ihrer Abteilung mit Bewegtbildern umgehen kann. Ein Jahr lang haben die Arbeiten am Imagefilm gedauert, ein Werk mit «berührenden und gleichzeitig kraftvollen Bildern», wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Suchhunde, die Beamte an der Leine durchs hohe Gras ziehen.

Wache Blicke.

Freundliche Grüsse.

«Guetä Morge, Frau Marchi!»



Helikopter vor dem Prime Tower.

Lächelnde Beamte in der Innenstadt.

Lächerliche Beamte auf Inlineskates («vielleicht ist nicht immer alles so perfekt.»)



Die Stimme aus dem Off: «Aber wir arbeiten hart daran, unsere Stadt so zu erhalten, wie wir sie lieben. Jeden Tag.» (Tages-Anzeiger)