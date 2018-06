Unverhoffter Millionensegen für Zürich

1,5 Millionen Franken: So viel hat die Stadt Zürich letztes Jahr geerbt, wie aus dem kürzlich veröffentlichten Geschäftsbericht des Stadtrates hervorgeht. «Im Berichtsjahr konnte wiederum ein beträchtlicher Betrag aus drei erbenlosen Gütern vereinnahmt werden: 175'875 Franken», heisst es dort. Die Stadt sei zudem in verschiedenen Testamenten erwähnt und mit Vermächtnissen oder ganzen Nachlässen bedacht worden. So konnte das Finanzdepar­tement zehn Nachlässe abschliessen und 1,34 Millionen Franken einnehmen. Hinzu kamen 2,2 Millionen Franken als Geld- und Naturalschenkungen, die zu Lebzeiten eines Spenders erfolgten.

Dass sich der letzte Wille als Millionensegen für die Stadt Zürich erweist, ist kein Einzelfall. Regelmässig bescheren ihr Erbschaften und Legate sowie Schenkungen beträchtliche Einnahmen. 2016 konnte das Finanzdepartement gleich 20 Nachlässe und erbenlose Güter in Höhe von 1,5 Millionen Franken abschliessen, dazu kamen 2,6 Millionen an Geld- und Naturalschenkungen.

Rekordjahr war 2014: Erbschaften und Vermächtnisse schlugen mit 6 Millionen Franken zu Buche, Geld- und Naturalschenkungen mit 3 Millionen. Insgesamt hat die Stadt in den letzten zehn Jahren aus Erbschaften und Vermächtnissen 18,6 Millionen Franken eingenommen. Aus Geld- und Naturalschenkungen kamen nochmals 21,9 Millionen dazu, zusammen also rund 40 Millionen Franken.

Geld fliesst in städtische Fonds

Unterschieden wird zwischen Beträgen aus Vermächtnissen und Nachlässen sowie erbenlosen Gütern, wie Patrick Pons, Sprecher des Finanzdepartements von Daniel Leupi (Grüne), erklärt. Hinterlässt ein Verstorbener weder gesetz­liche Erben noch eine letztwillige Verfügung, fällt der Nachlass laut Gesetz an den Kanton, in dem der Erblasser den letzten Wohnsitz hatte. Der Kanton muss die Hälfte des Nachlasses dieser Gemeinde abgeben, sofern die verstorbene Person Bürger oder Bürgerin einer Zürcher Gemeinde war.

In Zürich fliessen erbenlose Güter in den Beitragsfonds des Finanzdepartements. Auch alle übrigen testamentarischen Zuwendungen weist die Stadt einem ihrer Fonds zu, je nach Auflage der Erblasser. Die Stadt verwaltet über 120 solcher Fonds mit einem Gesamtbetrag von 69 Millionen Franken. Es gibt einen Altersfonds, einen Sozialfonds, einen Fonds für Kinder- und Jugendeinrichtungen, einen Wohnbauförderungsfonds oder den Fonds zur Verschönerung des Stadtbildes. Bis vor kurzem gab es gar einen Fonds, der nach dem Willen der Erblasserin ausschliesslich für das Diensthundewesen der Stadtpolizei verwendet werden durfte.

Konzertflügel und Totenmaske

In Testamenten am häufigsten bedacht würden Fonds für die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Angestellten der städtischen Alters- und Pflegezentren, sagt Patrick Pons. 2012 etwa wurde das Altersheim Kalchbühl in einem Testament als Alleinerbin eingesetzt und erhielt über eine halbe Million Franken.

Ebenfalls häufig mit letztwilligen Zuwendungen bedacht wird das Museum Rietberg, sei dies in Form von Geldlegaten oder wertvollen Sammlerstücken. Letztes Jahr erbte es laut Geschäftsbericht des Stadtrats mehrere antike Kunst- und Alltagsgegenstände, 2009 war es eine ägyptische Totenmaske. Ihr Wert: 200'000 Franken. Dank einer Erbschaft kam die Stadt letztes Jahr auch in den Besitz eines wertvollen Konzertflügels und eines Renaissance-Grabkreuzes. Das Musikinstrument ging gemäss Auflage des Verstorbenen an die Musikschule Konservatorium Zürich, die schon 2015 eine Violine im Wert von 100'000 Franken erben konnte.

Auch andere städtische Einrichtungen erben immer mal wieder, so etwa die Kunstsammlung, das Stadtarchiv oder das Bestattungs- und Friedhofamt. Ein Novum gab es 2011: Damals wurde erstmals die Sukkulenten-Sammlung in einem Testament bedacht, wie der Stadtrat freudig vermerkte. Im selben Jahr erhielt die Stadt ein weiteres spe­zielles Geschenk: Ein bei Pforzheim lebender Deutscher vermachte seinen Nachlass, der diverse Grundstücke umfasste, zu gleichen Teilen den Städten Zürich, Basel, Luzern und Lugano. Eine grosse Ausnahme, wie Pons sagt. Denn Häuser erbt die Stadt sehr selten.

Stadt hält sich zu Beweggründen bedeckt

Bei den Geld- oder Sachvermächtnissen für die Stadt handelt es sich meist um die sogenannt frei verfügbare Quote. Über diese kann der Erblasser trotz des Pflichtteilanspruchs der Kinder und Erben frei bestimmen. Häufig anzutreffen ist laut Pons der Fall eines kinder­losen Ehepaars, dessen überlebender Ehepartner keinen Kontakt mehr zu den Geschwistern hat und deshalb verschiedene Institutionen als Erben in seinem Testament einsetzt, neben der Stadt etwa auch Hilfswerke.

Zu den Beweggründen der Erblasser hält sich die Stadt bedeckt; Daten und Fakten dazu stehen unter Datenschutz, die Erbschaftsweisungen des Stadtrates sind nicht öffentlich. Oft wolle ein Erblasser der Stadt etwas zurückgeben für eine früher erhaltene Unterstützung, etwa durchs Sozialamt, sagt Pons.

Unwillkommene Erbschaften

Manchmal schlägt die Stadt Erbschaften auch aus. 2009 tat sie das gleich sechsmal – wegen Überschuldung des Erblassers, weil das Legat nicht mehr vorhanden war und weil sie in einem jüngeren, anderslautenden Testament gar nicht mehr genannt wurde.

Dass ein Millionengeschenk seine Tücken haben kann, musste der Stadtrat beim jahrelangen Rechtsstreit um die Villa von Muralt in Höngg erfahren. 2014 setzte er dem Streit ein Ende und gab das Haus an die frühere Besitzerin zurück. Diese hatte der Stadt die Villa ursprünglich geschenkt, wollte dann aber wegen eines Nachbarschaftsstreites vom Vertrag zurücktreten.

«Nicht einfach für Strassen»

Überrascht über die vielen Legate und Nachlässe, mit denen die Stadt Zürich regelmässig bedacht wird, zeigt sich der Erbrechtsexperte Benno Studer. «Das sind schon stattliche Summen», sagt der Anwalt. Häufige Beweggründe der Erblasser sieht er darin, dass sich jemand, der sein ganzes Leben in der Stadt verbracht hat, dieser gegenüber dankbar erweisen will. Zudem wünschten die Erblasser in einem solchen Fall, dass die Gemeinde ihr Geld «nicht einfach für den Strassenunterhalt verwendet», sondern für etwas, das ihnen ein persönliches Anliegen war – soziale Zwecke oder Bildung etwa.

Auch Studer stellt fest, dass sehr oft Alters- und Pflegeheime begünstigt werden, gerade wenn sich jemand dort gut aufgehoben gefühlt hat. Allerdings kann dies auch heikel sein, wie er aus Erfahrungen von ausserhalb der Stadt Zürich weiss: «Es gibt Altersheime, die auffallend oft als Begünstigte in Nachlässen auftauchen. Die Bewohner sind in einer gewissen Abhängigkeit, da kann es Beeinflussungen in die Richtung geben, ob sie nicht das Heim im Testament erwähnen möchten.»

(Tages-Anzeiger)