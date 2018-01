VBZ-Bus verunfallt auf dem Weg ins Depot

In Zürich ist am Abend ein VBZ-Bus von der Strasse abgekommen. Das Fahrzeug sei in einen Baum und ein parkiertes Auto geprallt, berichtet ein Leserreporter. Wie auf dem Leserbild zu sehen ist, stand die Ambulanz im Einsatz.

Die Stadtpolizei Zürich hat einen Unfall an der Bullingerstrasse bestätigt. Der Bus sei auf dem Weg ins Depot gewesen. Passagiere hätten sich keine im Bus befunden. Ob der Chauffeur verletzt wurde, ist noch nicht bekannt.

Die Unfallursache wird untersucht.

Update folgt... (woz)