VBZ-Kontrolleur niedergeschlagen

Am Sonntagabend haben kurz nach 20 Uhr Kontrolleure der VBZ in einem Tram der Linie 11 eine Billettkontrolle durchgeführt. Als ein Fahrgast kein Billett vorweisen konnte, stiegen sie mit ihm an der Tramendstation Auzelg aus, um weitere Abklärungen vorzunehmen, schreibt die Stadtpolizei Zürich heute Montag in einer Mitteilung. Daraufhin habe der unbekannte Mann unvermittelt einem der VBZ-Mitarbeiter gegen den Kopf geschlagen und sei in Richtung Auzelg-Quartier geflüchtet.

Durch den Schlag fiel der 40-jährige Billettkontrolleur rückwärts auf den Asphalt und zog sich mittelschwere Kopfverletzungen zu. Mit der Sanität von Schutz & Rettung Zürich musste er zur stationären Behandlung ins Spital gebracht werden.

Polizei sucht Zeugen

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: Er ist 20 bis 25 Jahre alt, zirka 175 Zentimeter gross, athletische Statur, braune Hautfarbe, trug eine dunkle Baseballmütze, blaue Trainerhosen mit weissen Streifen, eine blau/schwarze Regenjacke mit Kapuze, weisse Turnschuhe, sprach Schweizerdeutsch und hatte einen Sportsack im Militärlook (Camouflage) dabei.

Personen, die Angaben zum Vorfall an der Tramendstation Auzelg, an der Opfikonstrasse am Sonntagabend, gegen 20.10 Uhr machen können, oder Hinweise zum unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich, Telefon 044 411 71 17, zu melden. (sip)