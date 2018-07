VBZ-Mitarbeiter nach Billettkontrolle in Haft

Ein Team der VBZ hat am Sonntag kurz vor 13 Uhr im 46er-Bus einen 20-jährigen Passagier kontrolliert. Da er kein Billett hatte, sind sie beim Bahnhof Wipkingen ausgestiegen. In der Folge kam es dort zu einer wilden Schlägerei. Involviert waren der Fahrgast, fünf VBZ-Mitarbeitende und ein 50-jähriger Passant, der sich an der Haltestelle befand.

Am Ende mussten sechs leicht verletzte Personen medizinisch versorgt werden. Nur der vermutlich zufällig anwesende Passant bekam nichts ab. Der genaue Ablauf der Auseinandersetzung ist unklar. Klar ist aber, dass es sich um einen «aussergewöhnlichen Vorfall» handelt, wie Marco Cortesi, Medienchef der Stadtpolizei Zürich, sagt.

Hat der Kontrolleur überreagiert?

Nach der Schlägerei sind der Fahrgast und ein 45-jähriger VBZ-Mitarbeiter von der herbeigerufenen Polizei verhaftet worden, beide sind Schweizer. Inzwischen ist der 20-Jährige wieder auf freiem Fuss. Der 45-jährige VBZ-Mann aber bleibt noch in Haft, wie Cortesi bestätigt. Mehr will er dazu nicht sagen, da die Befragungen andauern.

Die ungewöhnliche Konstellation deutet aber darauf hin, dass der 45-Jährige ein Protagonist der Auseinandersetzung gewesen sein muss. Der Fall liegt nun bei der Staatsanwaltschaft.

