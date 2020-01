Verdacht auf Coronavirus: Entwarnung am Triemlispital

Die zwei Patienten, die sich im Zürcher Stadtspital Triemli in Quarantäne befanden, weil sie im Verdacht standen, mit dem Wuhan-Coronavirus infiziert zu sein, können aufatmen. Wie das Stadtspital heute mitteilte, fielen die Testergebnisse der beiden Patienten negativ aus. «Den Patienten geht es gut», teilt die Spitaldirektion am Dienstagmorgen mit. Beide Personen waren in China gewesen und mit Symptomen einer Coronavirus-Erkrankung in die Schweiz zurückgekehrt.

Analysiert hat die Proben aus dem Spital das Nationale Referenzzentrum für neu auftretende Viruserkrankungen (Navi) am Universitätsspital Genf. Die Verantwortlichen am Triemli hatten den Verdachtsfall allerdings im vornherein als «sehr gering» eingeschätzt.

100 Verdachtsfälle aus der Schweiz

Wie Pauline Vetter, Infektiologin am Laboratorium für Virologie im Universitätsspital Genf, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte, sind bereits seit drei Wochen Proben von Coronavirus-Verdachtsfällen eingesendet worden. Bisher sei keiner der 10 bis 100 Verdachtsfälle aus der Schweiz bestätigt worden.

Das Stadtspital Triemli schreibt weiter, es sei speziell eingerichtet und habe Erfahrung im Umgang mit Patientinnen und Patienten, die Träger eines neuen Krankheitserregers sein könnten. Es bestehe kein Risiko für andere Patientinnen und Patienten oder für Spitalangestellte.

Mundschutz hilft nur beschränkt

Obwohl es bisher keine Infizierten in Zürich gab, sind in mehreren Apotheken die Mundschutzmasken bereits ausverkauft. Es seien aber hauptsächlich Touristen aus China, die nach solchen Masken verlangen, wie ein Apotheker gegenüber TeleZüri sagt. «Sie wollen sie mit nach Hause nehmen, weil sie nicht wissen, ob sie dort noch welche bekommen.»

Da inzwischen selbst die Grossisten keine Masken mehr an Lager haben, musste der Apotheker die Herausgabe rationieren und kann pro Kunde nur noch eine bestimmte Anzahl verkaufen.

Ausverkauft: Die Mundschutzmasken werden in Zürich zur Mangelware (Bild: Leserreporter)

Die Mundschutzmasken sind eigentlich für die Kranken selbst gedacht, damit sie die Viren nicht an andere weitergeben. Ihre Schutzwirkung vor einer Ansteckung ist beschränkt, und sie werden meist falsch angewendet. «Man sollte sich vor dem Anziehen die Hände desinfizieren und darf eine Maske nicht wieder verwenden, wenn man sie mal beiseitegelegt hat», sagt der Apotheker.

Was ist das Coronavirus?

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nennt das Virus bislang «2019-nCoV». Es gehört wie das Middle East Respiratory Syndrome (Mers) oder das Severe Acute Respiratory Syndrome (Sars) zur Familie der Coronaviren, die Mitte der 60er-Jahre erstmals identifiziert wurden. Sowohl Menschen als auch verschiedene Tierarten können sich mit dem Virus infizieren. Inzwischen ist klar, dass das neue Coronavirus auch von Mensch zu Mensch übertragbar ist.

Bei Menschen verursacht das Virus verschiedene Krankheiten – von gewöhnlichen Erkältungen bis hin zu Fällen, die potenziell tödlich verlaufen können. Vor allem für ältere und kranke Menschen kann das Virus gefährlich werden. Ein tödlicher Verlauf hat sich meist dann ergeben, wenn es Vorerkrankungen gab.

(tif)