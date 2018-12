Vermisste 90-Jährige am Uetliberg tot aufgefunden

Die 90-jährige Frau, die am Donnerstagabend, 22. November 2018, als vermisst gemeldet wurde, ist tot. Heute Freitagmittag habe eine Privatperson den leblosen Körper in unwegsamen Gebiet am Uetliberg entdeckt, teilt die Polizei mit.

Hinweise auf eine Dritteinwirkung liegen gemäss Polizeimeldung bisher nicht vor. Die Stadtpolizei Zürich, die zuständige Staatsanwaltschaft, sowie das Institut für Rechtsmedizin klären nun die genauen Umstände, die zu ihrem Tod geführt haben.

Bergung mit Helikopter

Zur Spurensicherung rückte das Forensische Institut Zürich aus. Der Seilgruppe der Stadtpolizei Zürich ist es gemäss Meldung trotz Unterstützung der Höhenretter von Schutz & Rettung Zürich nicht gelungen, die Verstorbene im steil abfallenden Gelände zu bergen. Dafür muss vor dem Eindunkeln ein Helikopter der Rega eingesetzt werden.

Die betagte Frau war am 22. November 2018 mit einer Wandergruppe auf dem Zürcher Hausberg unterwegs. Im Bereich der sogenannten Fallätsche hat sie sich auf ein Bänklein gesetzt, um sich ein wenig auszuruhen. Es war das letzte Mal, dass man sie lebend gesehen hat.

Die Polizei suchte in den folgenden Tagen mit einem Grossaufgebot, mehreren spezialisierten Diensthunden und Mitarbeitenden der Feuerwehr Stallikon das Gelände nach der Frau ab. Am 28. November stellte sie die Suche ein aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse ein. Auch Suchflüge mit einem Polizeihelikopter blieben erfolglos.