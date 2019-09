Vermummte attackieren Polterabendgruppe im Niederdorf

Am Samstagnachmittag wurden im Zürcher Niederdorf Personen, die einen Polterabend feierten, von Vermummten angegriffen und verletzt. Kurz nach 16.30 Uhr erhielt die Stadtpolizei Zürich die Meldung, dass es Höhe Häringstrasse 3 zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sei. «Es sah krass aus. Einer hatte einen Töfflihelm an und zwei weitere Männer hielten Stahlketten in der Hand», sagte ein Augenzeuge zu 20min.ch. «Einem Mann haben sie die Kette ins Gesicht geschlagen, bis er am Boden lag. Überall war Blut. Es sah nicht gut aus», sagt der Vater. Passanten seien geflohen oder hätten Schutz in Läden gesucht. Die Auseinandersetzung habe nur einige Minuten gedauert. Die Täter seien nach der Tat in verschiedene Richtungen geflüchtet.

Die ausgerückten Polizisten trafen vor Ort auf drei verletzte Männer, die gemeinsam mit weiteren Personen feierten. Gemäss Aussagen der Geschädigten wurden sie unvermittelt mit Fäusten, Flaschen und anderen Gegenständen angegriffen. Dabei wurden drei der Feiernden im Alter zwischen 25 und 39 Jahren zur ambulanten medizinischen Behandlung ins Spital gebracht.

Auf dem linksradikalen Portal Barrikade.info bekennen sich Linksradikale zum Angriff. Es heisst: «13 Faschisten feierten einen Junggesellen-Abschied. Sie pöbelten, zeigten Hitlergrüsse und waren durch eindeutige Symbole und Tattoos als Neonazis zu erkennen. Als sie besoffen und pöbelnd von einem Lokal ins nächste zogen wurden sie von AntifaschistInnen vermöbelt und somit wurde diesem Treiben ein Ende gesetzt.»

Personen, die Angaben zum Ereignis machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich, Tel. 0 444 117 117, zu melden.