Vermummte verletzen in Zürich drei Polizisten

Am Samstagabend haben Unbekannte eine Polizeipatrouille während einer Festnahme angegriffen und verletzt. Kurz vor 22:45 Uhr meldeten Passanten, dass 20 bis 30 Vermummte an der VBZ-Haltestelle «Siemens» ein Tram der Linie 3 der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ), versprayt hätten, teilt die Stadtpolizei Zürich mit.

Umgehend rückten mehrere Patrouillen in diese Richtung aus und erblickten einen Mann, der sofort die Flucht ergriff. Nach kurzer Verfolgung konnte er eingeholt und festgenommen werden. Plötzlich tauchten mehrere vermummte Unbekannte auf und warfen Gegenstände, Flaschen und Feuerwerkskörper.

Ein Knallkörper explodierte unmittelbar neben drei Polizisten, die am Gehör verletzt wurden. Die Polizei setzte Gummischrot ein, worauf die Angreifer unerkannt flüchteten. Der Festgenommene, ein 32-jähriger Mann, wurde nach der Befragung wieder entlassen. Inwiefern er an der Sachbeschädigung beteiligt war, wird nun durch Detektive der Stadtpolizei Zürich abgeklärt. Am VBZ-Tram entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. (ij)