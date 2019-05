Video: Das ist der Limmatbiber

Die Biber erobern die Stadt Zürich zurück: Zwei Biberpaare an der Limmat im Bereich Klärwerk Werdhölzli in Altstetten/Höngg und am Leutschenbach in Oerlikon sind bekannt. Eine kurze Filmsequenz kurz nach der Dämmerung Ende April zeigt ein Tier, das sich zuvor an Land am Bärlauch gütlich getan tat und dann wieder ins Wasser zurückging. Am Ufer war auch ein Loch zu sehen, der Eingang zu seinem Bau.

Neben dem Biberrevier in Altstetten/Höngg, welches seit 2014 besetzt ist, gibt es an der Limmat, Höhe Hardturm, einen weiteren Bau. Ob dort ein Einzeltier oder ein Pärchen haust, ist nicht bekannt. Fressspuren an den Bäumen beweisen aber, dass der Biber auch dort aktiv ist.

400 Biber im Kanton Zürich

Ob die Biber Nachwuchs haben, ist noch nicht bekannt. Die Jungen kommen zwischen Mai und Juni zur Welt und bleiben die ersten paar Wochen im Bau. Dass der Lebensraum Limmat den Bibern passt, beweisen die vielen angefressenen Bäume auf der Werdinsel und entlang der Limmat. Grün Stadt Zürich wird in Einzelfällen landschaftsprägende Bäume mit Gitter schützen.