Video: Den Böögg-Aufbau mit der Drohne gefilmt

Die letzten Knaller hat Böögg-Bauer Lukas Meier erst heute Morgen montiert. Danach hievte ein Kran den 3,60 Meter grossen Böögg auf den zehn Meter hohen Scheiterhaufen. Jetzt wartet der Schneemann. Um 18 Uhr wird das Feuer entfacht. Wie viele Knaller im Böögg verbaut wurden und was Böögg-Bauer Meier für eine Brenndauer tippt, sehen Sie im Video oben.

Video: Im Zeitraffer auf den Scheiterhaufen

So wurde der Böögg heute Morgen aufgebaut. Video: Tamedia

In Basel hat Tagesanzeiger.ch/Newsnet gefragt, was die Leute am Rheinknie über das Zürcher Sechseläuten wissen. Vermutlich etwa soviel, wie Zürcher über die Basler Fasnacht. Die Antworten im Video:

«Hmm ...? Sechseläuten? Das ist doch ...»: Video-Umfrage in Basel zum Zürcher Sechseläuten.

(TA)