Video ab: 30 Sekunden Rampenlicht

Zum Experiment

Tagesanzeiger.ch/Newsnet kontaktierte die städtischen Parteien mit dem Aufruf: «Jede Gemeinderatskandidatin und jeder Gemeinderatskandidat kann in einem maximal 30 Sekunden langen Video zeigen, wieso die Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher ihn/sie wählen sollten». Alle Kurzfilme, die bis am Freitag 2. Februar 2018 eingetroffen sind, haben wir in einer Liste erfasst. Die Reihenfolge der Publikation wurde anschliessend per Zufallsgenerator erstellt. In regelmässigen Abständen publizieren wir jeweils sieben Filme. (TA)