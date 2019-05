Viel Gewalt mit Stichwaffen in der Stadt Zürich

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, wie auch in der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Stadt Zürich zu mehreren Auseinandersetzungen mit Verletzten. Vier Personen mussten hospitalisiert werden. «Es war ein aussergewöhnliches Wochenende», sagt der Sprecher der Stadtpolizei, Christian Spaltenstein. Mindestens drei Personen erlitten Stich- oder Schnittwunden. Zudem wurde mehrere Reisecars versprayt.

In der Samstagnacht gegen 23.45 Uhr gehen zwei Gruppen von je 20 Personen auf dem Sechseläutenplatz aufeinander los. Ein 15-jähriger Jugendlicher wird bei der Massenschlägerei durch einen scharfen Gegenstand am Hals verletzt und muss von der Sanität ins Spital gebracht werden.

Später bemerkt eine Polizeipatroullie gegen 1.30 Uhr an der Brauerstrasse im Kreis 4 eine Gruppe von vier Männern, die in eine heftige verbale Auseinandersetzung geraten. Zwei Männer der Gruppe gehen daraufhin aufeinander los. Dabei stösst einer den anderen gegen eine Fensterscheibe. Diese geht zu Bruch. Um die Kontrahenden zu trennen, setzen die Polizisten Pfefferspray ein. Zwei Männer im Alter von 26 und 29 Jahren müssen verletzt ins Spital gebracht werden.

Frau von Gruppe belästigt

Wenige Stunden später, gegen 4 Uhr, belästigt eine Gruppe von rund zehn Personen an der Dienerstrasse im Kreis 4 eine Frau. Ein 26-jähriger Mann stellt sich dazwischen. Er will die Frau beschützen. Dabei wird er durch die Gruppe angegriffen und durch ein Messer am Arm verletzt. Den Angreifern gelingt die Flucht. Der Verletzte wird ins Spital gebracht.

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es an der Häringstrasse im Kreis 1 gegen 4 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei wurde eine Person am Oberkörper durch eine Stichwaffe verletzt. Der 26-jährige Mann musste hospitalisiert werden. Der genaue Ablauf und die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar und werden durch die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei abgeklärt.

Am Sonntagmorgen erhält die Einsatzzentrale der Stadtpolizei zudem die Meldung über mehrere versprayte Reisecars an der Turbinenstrasse im Kreis 5. Eine Patrouille rückt aus und klärt mögliche Hinweise auf eine Täterschaft.

(Tages-Anzeiger)