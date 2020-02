«Vielleicht müssen wir das Tram unter den Boden versenken»

Herr Schoch, das Rosengartentram ist Schnee von gestern. Sie werden nicht erfreut sein.

Ja, ich bedaure das Nein zur Rosengartenvorlage ausserordentlich. Es wäre für uns eine wichtige Strecke in der Weiterentwicklung des Tramliniennetzes 2030 gewesen.

Das tönt nach Frust. Dennoch mussten Sie auch mit einer Niederlage rechnen.

Wir waren uns schon bewusst, dass es knapp werden könnte. Die Opposition hat sich ja auch Gehör verschafft, und wir durften keine Werbung für das Tram machen.

Welche Alternativen haben Sie sich zurechtgelegt?

Keine. Wir müssen nun die Tramliniennetzstrategie 2040 ganz neu ausrichten. Bei der Ausarbeitung werden wir alle Möglichkeiten prüfen müssen.

Verstehen Sie das Nein als eine Absage ans Tram?

Nein, nicht direkt. Obwohl: Das Zürcher Stimmvolk hat ein Tram ohne Tunnellösung bereits einmal abgelehnt. Es ist sich aber bewusst, dass der öffentliche Verkehr ein Schlüsselelement für das Erreichen der Klimaziele sein wird.

Warum?

Nur der öffentliche Verkehr kann im grossen Stil Kilometer des motorisierten Verkehrs aufnehmen. Wenn wir das nicht gewährleisten, können wir die Klimaziele schreddern.

Im Vorfeld der Abstimmung wurden Zweifel laut, ob das Tram die Steigung auf der Rosengartenstrasse überhaupt überwinden könne. Inwiefern hat das die Abstimmung beeinflusst?

Es war ein Beispiel dafür, dass im Abstimmungskampf teilweise mit falschen Fakten mobilisiert wurde. Stimmte das Argument, könnten wir auch die Strecke zum Albisgüetli nicht überwinden.

Der Kanton hat wiederholt die Weiterentwicklung der Tangentialachse am Rosengarten betont. Sie verbindet die Entwicklungsgebiete Zürich-Nord und Zürich-West. Wie gut ausgelastet ist die Strecke tatsächlich?

Wir können es an der Buslinie 83 messen. Sie verkehrt seit rund vier Jahren auf der Strecke. Wir hatten in dieser Zeit ein Passagier-Wachstum von 60 Prozent.

Warum setzen Sie auf der Strecke nicht einfach noch mehr Busse ein?

Sicher werden wir das Angebot der Buslinie 83 mittelfristig ausbauen. Es werden irgendwann auf der Rosengarten-Linie sicher Doppelgelenk-Trolleybusse zum Einsatz kommen. Unsere Kunden finden das Tram aber attraktiver.

Das müssen Sie erklären.

Ein Tram bietet einen besseren Fahrkomfort, mehr Platz und ist pünktlicher. Es kann immer rollen.

Das spricht für eine eigene Busspur am Rosengarten?

Das lässt derzeit der Verkehr auf der Achse nicht zu.

Was schlagen Sie vor?

Vielleicht müssen wir das Tram unter den Boden versenken.

