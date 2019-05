Vier Verletzte bei Hausbrand in Schwamendingen

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Stadt Zürich wurden am Freitagabend vier Personen verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand im achten Stock in dem Gebäude in Schwamendingen löschen. Mehrere Personen wurden evakuiert.

Wie Schutz & Rettung Zürich am Abend auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, wurden die evakuierten Personen in einem Bus, der als Grossambulanz dient, gesammelt. Vier Personen wurden wegen möglicher Rauchgasvergiftungen oder einem anderen medizinischen Problem untersucht.

#Brand in #Mehrfamilienhaus im 8. Stock im Kreis 12 durch Berufs- und Milizfeuerwehr gelöscht. Personen evakuiert. ^bä pic.twitter.com/kWe7dcHnYa — Schutz & Rettung ZH (@SchutzRettungZH) 17. Mai 2019

Die betroffene Wohnung ist den Rettungskräften zufolge derzeit unbewohnbar. Die Feuerwehr musste das Innere des Gebäudes von Rauch befreien. Danach konnten die übrigen Bewohner am Abend in ihre Wohnungen zurückkehren. Angaben zur Ursache des Brandes lagen vorerst nicht vor. (fal/sda)