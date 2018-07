Vögel in der vogelfreien Zone

Thierry Garzotto hat es geschafft. «Der Überraschungsmoment ist da. Man könnte auf den ersten Blick meinen, es wären richtige Vögel», sagt er, als er verschwitzt und mit durchnässten Hosen die Böschung des Sihlufers hochklettert. Und auf die drei Vögel blickt, die er gerade montiert hat, nordseitig des HBs mitten im Flussbett. Dafür musste er durch die Sihl waten und mit einem Steinbohrer Löcher in Findlinge bohren.

Garzottos Vögel sind keine Unbekannten in der Stadt. Seit sieben Jahren sind sie auf der Sihl anzutreffen. Rund eineinhalb Meter hoch, mit einer gespannten Körperhaltung, als stünden sie kurz vor dem Abflug. Ihr Kleid aus Stahl, Gips, Fiberglas und Harz hilft ihnen, der Witterung zu widerstehen. Für die Renaturierung des Sihlufers mussten sie abmontiert werden. Jetzt sind sie wieder da. «Es sieht besser aus als letztes Mal.»

«Kanton kümmert sich nicht»

Die Vögel sind für den Architekten und Designer mehr als nur Zierde. Er möchte die Leute zum Handeln anregen. «Das Sihlufer ist vogelfreie Zone. Man muss daraus etwas machen!», sagt er. Und meint den Umstand, dass Gewässer und Uferzonen nicht der Stadt, sondern dem Kanton unterstellt sind. Und dieser kümmere sich nicht darum. «Das Sihlufer ist eine tote Zone», sagt Garzotto. Das Argument des Kantons, das Sihlufer könne wegen der Hochwassergefahr nicht bebaut werden, lässt er nicht gelten. «Man hat ja erst kürzlich gesehen, wie harmlos das Hochwasser ist», sagt er.

Keine Scheu vor dem Wasser: Thierry Garzotto fotografiert seine Werke in der Sihl.

Ganz legal war Garzottos Aktion gestern Morgen freilich nicht. Eine Bewilligung für das Anbringen der Vögel fehlt ihm. Zwar gab ihm die Stadt eine mündliche Zusage, dass seine Skulpturen erwünscht seien. Doch beim Kanton hat er gar nicht erst angefragt. «Die sollen das ruhig wieder abmontieren», sagt er.

Die Sihl ist immer wieder Ort von Kunstaktionen geworden. Der Aktionskünstler Peter Ott etwa hatte bereits 1998 unter dem Titel «Hommage an die Sihl» in einer Nacht-und-Nebel-Aktion drei Steine in der Sihl rot angemalt. Wie Garzotto wollte er auf die «Verschandelung des Flussufers» aufmerksam machen. Einen seiner ersten Vögel hat Garzotto dann auch auf einem dieser heute noch roten Steine angebracht.

Stiller Ruf: Garzotto will mit seinen Vögeln zum Handeln anregen. (Tages-Anzeiger)