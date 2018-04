Vom Glauben abgefallen, im Paradies gelandet

Nicht einmal ihre Gedanken waren frei, auch wenn sie unausgesprochen blieben und nur durch ihren Kopf wanderten, weiter und weiter. Die 32-jährige Rana Ahmad, die zurzeit im Cern in Genf ein Praktikum absolviert, erzählt am Telefon von ihrem Leben, das sie vor drei Jahren in Saudiarabien zurückgelassen hat. Darüber hat sie das Buch «Frauen dürfen hier nicht träumen» geschrieben. Diesen Samstag wird die Schauspielerin Gabriela Leutwiler in Zürich im Haus der Museumsgesellschaft daraus vorlesen.

Andere Erzählungen

Erst spricht Ahmad auf Deutsch, dann wechselt sie ins Englische mit einzelnen deutschen Brocken. «Die Zweifel an Gott kamen allmählich», sagt Ahmad. Langsam, stufenweise, als hätte sie etwas immer und immer wieder geübt, als gälte es, einen einzigen Gedanken reifen zu lassen bis zur Gewissheit: Gott gibt es nicht. Nicht diesen Gott, der sie als Mädchen und junge Frau anders behandelt als die Knaben und jungen Männer in ihrer Heimat, vor dem sie sich verhüllen soll und in dessen Namen sie auf alles verzichten muss, was ihr lieb und dem Bruder erlaubt ist.

Ungefähr ein Jahr lang las Ahmad online Literatur von Autoren wie Darwin und Nietzsche, kostete von der verführerischen Frucht Erkenntnis, war empfänglich für diese Erzählungen, die das Leben anders schilderten, als es ihre Religion tat: «Ich weinte innerlich, weil ich merkte, dass alles, was ich bisher wusste, eine Lüge war.» Das durfte sie sich aber nicht anmerken lassen: Wer sich in Saudiarabien von Gott abwendet, wird mit dem Tod bestraft. Ahmad setzte ein Lächeln auf, um ihren Hunger nach Wissen zu verbergen.

Nur Kontakt mit dem Vater

Das Gefühl, es gäbe jemanden, der ihre Gedanken lesen könne, und die Angst, ihr Bruder würde sie als Atheistin entlarven können, trieben die damals 29-Jährige schliesslich in die Flucht. Über die Türkei und Griechenland landete sie in Deutschland, wo sie nach ihrem Praktikum in Genf Physik studieren wird. Niemand von ihrer Familie darf wissen, wo sie sich genau aufhält, nur mit dem Vater hält sie noch Kontakt. Er sei der Einzige gewesen, der immer an sie und ihre Fähigkeiten geglaubt habe, sagt Ahmad. Der versteht, dass sie gehen musste, um ein freies Leben führen zu können – und um vielleicht dereinst den Nobelpreis in Physik zu gewinnen, wie ihr der Vater prophezeit.

«Ich will begreifen, wie das Universum, die Welt beschaffen ist, und das kann ich nicht, wenn ich nicht auch verstehe, wie die Physik funktioniert», erklärt sie ihre Studienwahl. Ahmads Lebensweg gleicht dem Prinzip der Philosophie: Getrieben vom Streben nach der Wahrheit. Und persönlich ist Ahmad beflügelt davon, dass es Länder gibt, in denen Frauen Rechte haben, wo sie sich kleiden können, wie sie wollen, und studieren dürfen. «Als ich nach Europa kam, war es, als würde ich fliegen», beschreibt Ahmad ihre Ankunft. Hier kann sie ihre Träume verwirklichen und sich dafür einsetzen, dass Frauen und ihre Geschichten gehört werden.

Hier ist Ahmad in ihrem Paradies angekommen.

Lesung am Samstag, 28. April, 16 Uhr. Haus der Museumsgesellschaft, Limmatquai 62, 8001 Zürich. Rana Ahmad wird auch anwesend sein und über ihre alte Heimat sprechen.

(Tages-Anzeiger)