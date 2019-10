Vom Hinterhof in Dietikon zum lukrativen Plattenvertrag

«Xääään» hallt es quer über die Quartierstrasse. Es ist gerade Mittagspause an einem regnerischen Donnerstag, eine Horde Oberstufenschüler trottet vom Schulhaus Luberzen in Dietikon in Richtung Zentrum. Einer steuert Xen an, sagt scheu hallo: «Ich schicke dir das Tape.» – «Alles gut, Bruder.» Eine angedeutete Umarmung, ein paar Worte Albanisch. Etwas weiter vorne lässt einer in seinem geparkten Auto die Scheibe herunter. «Xen, alles gut?»

Xen (ausgesprochen: Tzään) nennt sich der Mann, der in dieser Gegend Dietikons Bekanntheit geniesst. In Wirklichkeit heisst der 29-jährige Shkelzen Kastrati. Er ist gross, schlank, ein Bart betont seine römischen Gesichtszüge. Eine kleine Umfrage unter jungen Leuten am Bahnhof Dietikon zeigt: Niemand, der Xen nicht kennt. Einige, die mit dem Audi anrollen, tragen das Logo seines Labels Physical Schock auf dem Cap.

Die Jungen in Dietikon kennen ihren Rapper. Foto: Dominique Meienberg

Kein Wunder, ist man hier im Limmattal stolz auf ihn: Xen ist seit einigen Jahren einer der am höchsten gehandelten Rapper der Schweiz. Soeben hat er einen Vertrag mit der grössten Plattenfirma des Landes, UniversalMusic, abgeschlossen. Es gibtKooperationen mit Stress und Bligg. Seine 2015 erschienene erste Platte erreichte Goldstatus, sein zweites Album ist vor wenigen Wochen herausgekommen und erreichte seither über zwei Millionen Streams.

Auch die Journalisten sind sich einig: So ausgefeilt, komplex, klar und direkt gab es Rap hierzulande schon lange nicht mehr. Xen kombiniert Schweizer Exaktheit mit einer von Secondo-Erfahrungen geprägten Zielstrebigkeit. Die Texte sind ungeschönt, und die Reime klingen so, als wäre Zürichdeutsch die geschmeidigste Sprache der Welt.

Die Schweiz ist ein Paradies, hier kann man es schaffen, wenn man will. Gangsterrap wäre hier lächerlich.Shkelzen Kastrati: Der 29-jährige Secondo mit kosovarischen Wurzeln nennt sich Xen.

Kastrati führt zu einem grosszügigen Platz unter der Autobahnbrücke kurz vor dem Limmattaler Autobahnkreuz. Gleich gegenüber steht das Schulhaus, in dem er zur Schule ging. In der Gegend wechseln sich beschauliche Einfamilienhäuser mit hohen Wohnblocks ab.

Lieblingsrapper ist der Titelsong auf Xens neuem Album. Video: Youtube/XEN

Kastratis Stimme klingt sonor und rauchig. Hier habe alles angefangen, sagt er und zündet sich eine Zigarette an. Es ist der Beginn einer Aufsteigergeschichte, vom Hinterhof in Dietikon, der Stadt mit dem hohen Ausländeranteil, auf die Bühne des Open Airs Frauenfeld. So wie Kastrati spricht, nimmt man sie ihm ab. Auch weil er typische Klischees des Gangsterrap vermeidet. «Die Schweiz ist ein Paradies», sagt er. Hier könne man es schaffen, wenn man nur wolle. «Gangsterrap wäre hier lächerlich.»

Die Musik als Ventil

Kastratis Vater flüchtete aus Kosovo in die Schweiz und arbeitete als Recycler im Hagenholz. Seine Mutter verliess die Familie früh. Durch seinen älteren Bruder lernte er die Musik des Westküsten-Rappers 2Pac kennen, ahmte dessen Reime zuerst nach, verinnerlichte später die komplexen Reimschemen. Die Verse trug er unter dieser Brücke vor, wo er jetzt gerade steht. Dass das, was er macht, den «Jungs» gefalle, sei ihm auch heute noch das Wichtigste.

Xen unter der Autobahnbrücke beim Primarschulhaus Luberzen, wo alles begann. Foto: Dominique Meienberg

«Die Musik war ein wichtiges Ventil, um meine Wut auszudrücken.» Diese Wut, sie ist immer wieder Thema im Gespräch – und auch in seinen Texten. Sie habe etwas mit den Verhältnissen zu tun, in denen er aufgewachsen sei. Mit einem Vater, der viel arbeitete, und einer Mutter, die fehlte. «Rap hat mir das Leben gerettet», sagt er. Ohne Musik wäre er ein anderer Mensch geworden. Er meint es bitterernst, im Gespräch wie auch in seinen Texten. Wie sein Vater arbeitete er zuerst auf dem Recyclinghof Hagenholz, wo er seine Lehre machte. Die Musik betrieb er nebenher, in den Übungskellern und unter der Brücke.

Als ihn sein Onkel zum ersten Mal an einem Konzert sah, erkannte er ihn nicht wieder. Er fragte: «Ist das der gleiche schüchterne Junge, den ich von früher kenne?»

Spott über die Etablierten

Diese Kraft, dieser im Defizit wurzelnde Antrieb, hat seine Karriere nach dem Erscheinen seines Debüts 2015 rasch in Fahrt gebracht. Die Tracks verbreiteten sich schnell via Youtube, offenbar hat er einen Nerv getroffen. Eine Sprache für jene, die ähnliche Erfahrungen machten wie er. «Irgendwann merkte ich, dass ich ein Publikum habe.»

Er wolle ihnen sagen, dass sie das Beste aus ihrem Leben machen sollen. Diese Haltung versuche er auch den Jungen in seinem Quartier zu vermitteln, jenen, für die er ein Vorbild ist.

Letzten Herbst trat Xen an den Swiss Music Awards auf. Dieser Auftritt zeigt, welche Wucht Xen auf der Bühne entwickeln kann. Er gibt auch eine Ahnung davon, welche Rolle Xen im Schweizer Musikgeschäft einnimmt. Wie elektrisiert rappt er gegen die Award Show und die dabei ausgezeichneten Künstler an. «Rap ist nicht Nemo», singt er. «Ich habe Hip-Hop unter meine Haut geritzt.» Die Veranstalter beschwerten sich, die Fans waren umso begeisterter. Xen verspottet die Etablierten und spricht dabei seine Fans auf den Schulhöfen an.

Er sagt: «Ich rappe für jene, die mit dem Alltag hadern.» Er wolle ihnen sagen, dass sie das Beste aus ihrem Leben machen sollen. Diese Haltung versuche er auch den Jungen in seinem Quartier zu vermitteln, jenen, für die er ein Vorbild ist. «Ist einer gut, helfe ich ihm dabei, besser zu werden.» Das sei etwas, das auf die ganze Region ausstrahle, sagen jene, die ihn kennen.

Als Sozialarbeiter abgelehnt

Manchmal kontaktiere er auch die Eltern der jungen Rapper, um ihnen zu erklären, was Rap einem jungen Menschen geben könne. «Es ist wichtig, haben sie ein Ventil», sagt er. Xen nimmt damit eine von ihm selber definierte Sozialarbeiterfunktion ein. «Wir hatten schon immer mit den Problemkindern zu tun», sagt er. Es ist eine Funktion, die die Stadt Dietikon bisher nicht bereit war anzuerkennen. Auf Kastratis Anfrage, ober an der Schule Workshops abhalten könne, reagierte sie negativ. Sie begründete den Entscheid damit, Rap sei nicht die geeignete Freizeitaktivität für Jugendliche.

Wir fahren mit dem Auto ins Studio von Physical Schock, der Gruppe, in der Xen sich bewegt. In einem Industriegebiet oberhalb von Dietikon hat er zusammen mit Freunden aus einem Lagerraum ein professionelles Aufnahmestudio gebaut. Sein nächstes Album hat er bereits aufgenommen. Auch der Verantwortliche der Plattenfirma Universal ist anwesend. Ob Xen dereinst der neue Bligg werde, über den Homestorys in der «Schweizer Illustrierten» erscheinen werden? Er verneint.

Ein Hoch auf die Freunde: Auf «Gheie guet» erweist Stereo Luchs Xen die Ehre. Video: Youtube/XEN

Heute sei eine andere Zeit. Wer sich vermarkten wolle, könne das via Social Media selber tun. Das führe auch dazu, dass Rapper weniger einem Anpassungsdruck ausgesetzt seien. Dazu kommt, dass Leute aus Kosovo in der Mitte der Gesellschaft angekommen seien und selbstbewusst auftreten würden. «Ich bin dim Lieblingsrapper sin Lieblingsrapper», reimt Xen auf dem Titeltrack seines neuen Albums.

Man kann das auch so sagen: Xen ist die richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Er repräsentiert eine Schweiz, die sich ansonsten noch immer unterrepräsentiert fühlt. Jene des migrantisch geprägten Vorstadtschulhofes.