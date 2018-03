Von Freund betrogen, mit Pornofilm gerächt

Die Zürcherinnen Vanessa D. und Ronja S. (Namen geändert) waren einst gute Freundinnen. Doch ein Eifersuchtsdrama zerstörte ihre Freundschaft und brachte sie gestern bis vor das Bezirksgericht Zürich.

Die 27-jährige D., eine arbeitslose Detailhandelsangestellte, sitzt in einem Nebensaal des Gerichts. Sie wirkt nervös und etwas verloren; kein Rechtsanwalt, keine Angehörigen, nicht einmal die Klägerin erscheint zum Gerichtstermin. D. ist gekommen, um die Strafanzeige, die gegen sie erlassen worden ist, anzufechten. Im Zimmer sitzen mehrere Journalisten: «Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Fall ein derart grosses Interesse weckt», sagt die Beschuldigte.

Tatsächlich ist das Vergehen auf den ersten Blick alltäglich: Alleine im Jahr 2016 ereigneten sich im Kanton Zürich 584 Straftaten wegen Ehrverletzung – Tendenz steigend. Doch der Richter hatte eine wichtige Frage zu klären, die durch die steigende Nutzung sozialer Medien immer relevanter erscheint: Ab wann ist eine Social-Media-Eintrag öffentlich genug, damit der Verfasser rechtlich dafür belangt werden kann?

600 Follower hatten Einsicht

Die Tat ereignete sich im Mai 2017 um vier Uhr in der Früh. D. schrieb auf ihrem Instagram-Profil den Namen ihrer einstigen Freundin. Dazu die Worte: «Du riese Bitch (...) wird din saade Porno veröffentliche #fuckinbitch bring dich um, also du dich selber.» Darunter kopierte die Beschuldigte einen Link, der zu einem Pornofilm führte, in dem ihre einstige Kollegin zu sehen war.

«Alle in ihrem Umfeld wussten, dass sie in solchen Filmen auftrat. Sie hatte damit Geld verdient.»Vanessa D., Verurteilte

Vor dem Bezirksgericht argumentierte die Beschuldigte, dass ihr Profil nicht öffentlich sei. Der Eintrag sei also nur für jene Leute einsichtlich gewesen, die sie selbst als ihre Instagram-Follower akzeptiert habe. Das waren gut 600 Personen. Ausserdem habe S. die Filme zuvor selbst öffentlich gemacht. «Sie hatte damit Geld verdient», sagt D. «Alle in ihrem Umfeld wussten, dass sie in solchen Filmen auftrat.»

Gleichwohl zeigt die Beschuldigte Reue. «Ich würde heute nicht mehr so handeln, es ist mir peinlich», sagt D. «Es war ein Racheakt, aus dem Affekt vollzogen.» Kurz vor der Tat hatte sie herausgefunden, dass ihr damaliger Freund sie mit ihrer Kollegin betrog.

Herausgefunden hatte sie dies ebenfalls auf Instagram. Ihr Freund, der nicht auf ihre Nachrichten reagiert habe, postete in diesen Tagen ein Bild des Fernsehturms in Berlin. Zeitgleich hatte auch S. ein Instagram-Bild veröffentlicht – ebenfalls aus Berlin. Da sei für sie der Fall klar gewesen. Ihr Freund habe ihr später sein Fremdgehen gestanden. Sie sei ausser sich gewesen. «Mit der Veröffentlichung des Pornos wollte ich ihr bewusst Schaden zufügen.» D. wiederholt abermals: «Ich bereue meine Tat zutiefst.»

Kurz danach fällt der Richter sein Urteil. Die Reue der Beschuldigten sei «halbwegs glaubhaft», er verstehe, dass D. sich in ihren Gefühlen «zutiefst verletzt» gesehen habe. Dennoch verurteilt er die Beschuldigte wegen übler Nachrede zu 30 Tagessätzen à 60 Franken. Besteht die Beschuldigte eine zweijährige Probezeit ohne weitere Strafe, entfallen die Kosten. Dazu kommen Gerichts- und Untersuchungsgebühren von 1700 Franken, die D. zu zahlen hat.

Tatbestand erfüllt

Der Richter begründet sein Urteil mit der aus seiner Sicht «grossen Anzahl Instagram-Followern». «Bei mehr als 600 Personen kann nicht mehr nur von Freunden und Bekannten die Rede sein.» D. habe den Film bewusst einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht, um S. zu schaden. «Die begleitenden Worte zum Video erfüllen den Tatbestand der üblen Nachrede.» Die Verurteilte überlegt sich, den Fall vor die nächste Instanz zu ziehen. (Tages-Anzeiger)