Von Tempo 50 auf 20 ausgebremst

Das Flanieren zum Seeufer oder zwischen dem Pavillon Le Corbusier und dem Zentrum Architektur Zürich an der Höschgasse im Seefeldquartier wird künftig bequemer: Das Tiefbauamt will den Abschnitt zwischen See- und Bellerivestrasse von einer 50er-Strecke in eine Begegnungszone abklassieren. Das entsprechende Strassenbauprojekt liegt seit heute auf.

Mit der Umgestaltung des Strassenabschnitts in eine Tempo-20-Zone fallen die Trottoirkanten weg. Fussgänger haben generelles Vortrittsrecht. Die 20 Parkplätze der weissen Zone, die dort derzeit noch existieren, werden aufgehoben. Nach dem Umbau stehen den Autofahrenden in diesem Teil der Höschgasse noch elf weisse Parkfelder sowie ein Behindertenparkplatz zur Verfügung.

Was die Stadt an der Höschgasse plant: Zum Vergrössern bitte anklicken. (Plan: Tiefbauamt Stadt Zürich)

20 neue Veloparkplätze

Künftig können dort auch Velos parkiert werden. 20 neue Zweiradabstellplätze hat das Tiefbauamt eingeplant. Generell solle der Strassenabschnitt aufgewertet und die Aufenthaltsqualität erhöht werden, heisst es in der Ausschreibung. Das Projekt sieht bei der Einmündung die Neupflanzung von fünf Bäumen vor, unter denen Sitzbänke aufgestellt werden. Auch die Beleuchtung wird neu konzipiert.

Die Pläne für das Strassenbauprojekt sind in den Korridoren des Tiefbauamts der Stadt Zürich aufgehängt. Die Planauflage dauert noch bis zum 16. Dezember 2019.