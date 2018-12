Von Träumen und Albträumen

An der Vulkanstrasse in Altstetten kommt es derzeit zu einem Ausbruch nach dem anderen. Schuld daran sind Bagger. Kaum auszumalen, wären Emotionen zerstörerisch wie Lava.

Wo sich früher Familiengarten an Familiengarten reihte, standen eines Tages grosse Bauprofile. Das Volumen, dessen Ecken die Visiere markierten, liess Architekten träumen, Eishockeyfans ebenso. In dieser Kiste hat nicht nur ein Stadion Platz, da passt eine Arena hinein! «Theater of Dreams», heisst das Siegerprojekt der Zürcher Caruso St John Architects. Und wo ein Traum, da ist auch ein Albtraum. In diesem Fall: mehr als 100 Albträume. Also: mehr als 100 zerstörte Familiengartenträume.

Knapp 57 Prozent sagten im September 2016 in der städtischen Abstimmung Ja zum Bau des neuen Stadions des ZSC. Derzeit wird der Boden von Altlasten befreit, richtig gebaggert wird ab März des kommenden Jahres. Dann beginnt der Aushub. So viele Bagger – ein Traum für jeden Buben!

Und bald kommen die Bagger.

Und für die Kleingärtner? Träumt nicht jeder Kleingärtner davon, seinen Rasen mit einem Rasentraktor zu mähen? Das Laub mit einem Laubbläser in Nachbars Garten zu bugsieren? Die Erdarbeiten wenn nicht mit einem Bagger dann doch mit einem Menzi Muck zu erledigen? Aber jetzt fressen sich Bagger durch die Kleingärten, deren Rasen mühsam von Hand getrimmt, Beete mit der Hacke gejätet, Teiche mit Spaten ausgehoben wurden. So kompliziert ist das manchmal mit den Träumen. (Tages-Anzeiger)