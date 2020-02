Warum Feuerwehrleute Stange rutschen müssen

Eine Sirene ertönt, die Warnleuchte beginnt zu rotieren. Dann kommen sie. Von oben herab in rasantem Tempo die Rutschstange runter. Zehn Männer machen sich in der Wache Süd von Schutz und Rettung Zürich (SRZ) an der Weststrasse im Zürcher Kreis 3 bereit für einen Einsatz.

Aber irgendwie nehmen sie es recht gemütlich beim Ausziehen der Hosen und Anziehen der Schutzanzüge. «Das ist kein Dringlichkeitseinsatz», sagt SRZ-Sprecher Urs Eberle den erstaunten Medienleuten, «sie rücken nach der vergangenen Sturmnacht zu den letzten Aufräumarbeiten aus.»

Sturm Petra hielt alle auf Trab

Die vergangene Nacht habe es tatsächlich in sich gehabt. Über 200 Feuerwehr-Notrufe aus dem ganzen Kanton Zürich musste die Notrufzentrale wegen Sturm Petra bearbeiten. «Die Gruppe 3, die wir heute Morgen abgelöst haben, war nonstop unterwegs gewesen», sagt Dienstgruppenleiter Ruedi Walther.

Am Dienstagmorgen sind es noch letzte Äste und umgestürzte Bäume, welche die Feuerwehrmänner aus dem Weg räumen müssen. Und es gilt an diesem Dienstagmorgen auch noch, den anwesenden Medienvertretern in einer Übung zu zeigen, wie ein solcher Noteinsatz abläuft – insbesondere welch wichtige Rolle die Rutschstange dabei spielt.

«Vor allem zu Stosszeiten kommen wir kaum aus der Garage raus. Es stehen einfach zu viele Autos im Weg.» Ruedi Walther,

Dienstgruppenleiter Schutz & Rettung Zürich

«Wir haben den gesetzlichen Auftrag, innert 10 Minuten jeden Einsatzort der Stadt Zürich zu erreichen», sagt Walther. Eine Aufgabe, die wegen des zunehmenden Verkehrs immer schwieriger zu erfüllen sei. «Vor allem zu Stosszeiten kommen wir kaum aus der Garage raus. Es stehen einfach zu viele Autos im Weg.»

Dank Stangen Zeit gewinnen

Umso wichtiger sei es deshalb, dass man schon in der Wache möglichst viel Zeit spare, sagt Walther. Das gelingt dank der Stange. Neun solche führen über zwei Etagen 11 Meter hinab zur Garage mit den Einsatzfahrzeugen.

Hinzu kommen weitere Stangen, welche den Weg zwischen den oberen Etagen verkürzen. «Über mehr als zwei Stockwerke dürfen diese Rutschstangen aus Sicherheitsgründen nicht reichen», sagt Walther. Eine Minute haben die Männer und Frauen Zeit, um die Fahrzeuge zu erreichen und die Wache zu verlassen. So sehen es die internen Vorgaben vor.

Ein Ernstfall



Wieder geht die Sirene los. «Das ist ein Scharfer», sagt Walther. Nun sind die Einsatzkräfte tatsächlich mit hohem Tempo zugange, verschwinden in den Löschfahrzeugen und rücken mit Martinshorn zu einer Brandmeldung aus. «Es gibt relativ viele Fehlalarme», sagt der Dienstgruppenleiter, «aber wir nehmen jede Meldung ernst.» Manchmal sei es ein sogenannter Entstehungsbrand, den man genau durch ein solch rasches Ausrücken im Keim ersticken könne.

«Ich habe immer Respekt vor jedem Einsatz. Ohne Respekt kann es gefährlich werden.»Arno Schuoler, Feuerwehrmann

4000 Einsätze pro Jahr leisten die je 120 ausrückenden Männer und Frauen der Wache Süd und der Wache Flughafen. Einer von ihnen ist Arno Schuoler. Seit 19 Jahren gehört er zum Einsatzteam von SRZ. Er hat auch schon Menschen gerettet. «Das ist natürlich ein gutes Gefühl», sagt er. Angst plagt ihn beim Ausrücken inzwischen keine mehr. «Aber ich habe immer Respekt. Ohne Respekt kann es bei einem Einsatz gefährlich werden.»

Kein Beruf von der Stange

Wie alle anderen hat auch Schuoler die Ausbildung zum Berufsfeuerwehrmann auf dem zweiten Bildungsweg absolviert. Alle Feuerwehrleute und Rettungssanitäter verfügen über eine Ausbildung in einem handwerklichen oder kaufmännischen Beruf.

Mit einer neuen Kampagne wolle man, so Sprecher Eberle, darauf aufmerksam machen, dass es auch in anderen Berufsfeldern bei Schutz und Rettung spannende Jobs gebe, beispielsweise in der IT oder in der Administration. Auch diese sind «nicht von der Stange», wie es in der Stellenausschreibung heisst.