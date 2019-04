Was hat dieser Erker nicht alles schon gesehen

Ich mag die Ruhe. Sie ist angenehm und gemütlich. Ich geniesse sie fast das ganze Jahr hindurch. Ich bin das Haus, das an der Stüssihofstatt 3 steht, das Zunfthaus zur Schneidern, auch bekannt als das Haus zum Königsstuhl oder das ehemalige Haus des Bürgermeisters Rudolf Stüssi. Mein Name, mein Aussehen und meine Umgebung haben sich über die Jahre geändert: Ich bin jedoch dasselbe geblieben.

Der Erker im dritten Stock ist mein Auge auf die Stüssihofstatt hin. Von dort aus beobachte ich seit 500 Jahren täglich die Menschen, die ihren Weg durch die Gasse finden. Am Morgen wenige, hastig vorbeieilend. Am Mittag Geschäftsleute, ein Smartphone am Ohr. Am Abend, früher meine liebste Zeit, treiben sich heute die lärmenden Jungen herum – das Smartphone in der Hand. Trotzdem ist es auch heute noch oft erstaunlich ruhig in meiner Gasse.

Thai-Restaurant statt Kneipe



Als ich noch jung und unerfahren war, lehrte mich mein einstiger Bewohner Rudolf Stüssi, 13. Bürgermeister der Stadt Zürich, das Leben zu wertschätzen. Er war viel unterwegs, doch die Nachmittage, die er zu Hause verbrachte, genoss ich mit ihm. Stüssi machte mich durch seine wichtige Position in der Stadt berühmt. Ich genoss es, im Mittelpunkt zu stehen. Heute werde ich nur noch im Vorbeigehen bewundert. Einzig über meinen Erker staunen viele. In meinem Inneren gäbe es aber noch viel mehr zu sehen.

Im Erdgeschoss, wo sich zu Stüssis Zeiten eine Bierschwemme befand, ist seit einigen Jahren das Thai-Restaurant Blue Monkey einquartiert. Hübsch gemacht, jedoch entspricht es nicht meinem Geschmack. Ich mag lieber Währschaftes, zum Beispiel Züri-Gschnätzlets. Vielen Zürchern scheint es aber zu schmecken. Jeden Mittag stürmen viele von ihnen ins Lokal und bedienen sich am Buffet. Eine Dreiviertelstunde später gehen sie lächelnd hinaus.

Bis die Zünftler ruhig werden



Sechseläuten ist die lauteste Zeit im Jahr. Männer toben in verschiedenen Zuständen der Trunkenheit umher. Sie lachen, schwatzen, essen und – trinken. Am Morgen, am Mittag, am Abend. Zieht die Zunft zur Schneidern in der Nacht auf Dienstag weiter, bleiben lediglich die Stubenhocker im Zunftsaal zurück. Dann ist es zum ersten Mal während des Traditionsfests wieder etwas ruhiger im Saal. Ihre Tätigkeiten gefallen mir. Eine Zigarre anzünden und den Abend auskosten, bis die Partymacher sich nicht mehr in andere überfüllte Zunftsäle drücken wollen und zurückkehren.

Zu meinen, ich würde die Zünftler wegen ihrer Festivitäten nicht mögen, wäre falsch. Sie haben mir viel Gutes getan. Kürzlich haben sie den Boden meines Zunftsaals neu geschliffen und geölt, er hatte es nötig. Vor dem Zweiten Weltkrieg haben sie mich bis auf einige Balken abgetragen und danach wieder neu aufgebaut. Meinen Erker haben sie währenddessen sorgfältig abgenommen und später wieder am Haus befestigt. Das rechne ich ihnen hoch an.

Das Fresko ist nur eine Kopie



Bei den Bauarbeiten haben die Zünfter auch das kostbare Fresko gefunden, das jahrhundertelang zwischen meinen Mauern versteckt war. Eigentlich wollte ich es als Erinnerung an früher für mich behalten. Die Zünftler aber haben es ins Landesmuseum gegeben. Ich muss mich mit einer Kopie zufriedengeben. Wenigstens lachen und schreien die Heiligen auf der Kopie nicht so laut wie auf dem Originalfresko.

Bis heute habe ich in den verschiedenen Epochen unzählige Menschen, Feste und Denkweisen erlebt. Werde ich weiterhin so gut gepflegt, werden es noch einige mehr werden.

Dieser Text ist im Tages-Anzeiger vom 2. März 2019 erschienen. Es ist einer von acht Texten, die im Rahmen der Medienwoche des Realgymnasiums Rämibühl auf der Redaktion entstanden sind. Die zwei Sonderseiten mit allen Texten finden Sie hier und hier. (Tages-Anzeiger)