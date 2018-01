Wasser legte Stromversorgung lahm: «Das ganze Haus war dunkel»

«Das ganze Haus ist dunkel, wir haben keinen Strom mehr», meldete heute Montag morgen ein Leserreporter. Das betroffene Haus steht an der Rieterstrasse 93. Seit sechs Uhr in der Früh sei der Strom weggeblieben, so der Leserreporter weiter.

#Stromausfall im Gebiet Brunau. Wassereinbruch bei Trafostation. Bereitschaftsdienst vor Ort. Dauer der Störung unbekannt. Weitere Infos folgen. — EWZ 22. Januar 2018

Laut Störungsauskunft des EWZs war ein Kurzschluss für den Unterbruch im Raum Brunau/Kreis 2 verantwortlich. Wasser war in eine Trafostation eingedrungen. Betroffen waren mehrer Strassenzüge, unter anderem Mutschellenstrasse, Brunau- und Rieterstrasse. Es handelte sich um rund 750 Anschlüsse. Die Störung ist seit 9.30 Uhr behoben. Alle Haushalte sind wieder mit Strom versorgt, wie das EWZ mitteilt. (wsc)