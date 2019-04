Wegen Sturms: Zürcher Polizei musste 16 Schiffe bergen

Am Mittwoch sorgte der starke Südwind mit Böen bis zu 100 km/h für enormen Wellengang auf dem Zürichsee. Das führte dazu, dass mehrere Schiffe von Bojen, den Steg- oder Hafenanlagen losgerissen wurden und abtrieben. Insgesamt 16 losgerissene Schiffe mussten durch die Wasserschutzpolizei geborgen werden, teilt die Stadtpolizei Zürich heute Donnerstag mit. Es entstanden auch Schäden an diversen fixierten Schiffen. Verletzt worden sei niemand.

Im Seebecken wurden zudem vier Schiffe und ein Motorboot an Land gespült, schreibt die Stadtpolizei weiter. An mehreren fixierten Schiffen und Booten entstanden durch Mastbrüche und Aneinanderprallen Schäden in bisher unbekannter Höhe.

Die Wasserschutzpolizei war mit drei Spezialschiffen bis in die Abendstunden im Dauereinsatz.

Aufgrund des Sturms und der hohen Wellen musste auch die Limmatschifffahrt am Mittwochnachmittag eingestellt werden.