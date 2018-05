Wer bei diesem Beck bar bezahlen will, bleibt hungrig

Hier gibt es für den «Föifer» kein «Weggli» mehr. Am kommenden Montag eröffnet die Bäckerei Buchmann im Universitätsquartier eine neue Filiale. Es wird die zehnte Buchmann-Bäckerei in der Stadt sein und die erste, in der Bares nichts mehr zählt. «Unsere Kunden werden ausschliesslich bargeldlos bezahlen können», sagt Buchmann-Geschäftsführer Daniel Wehrli. Wer ein Bürli, Sandwich oder Salat will, muss mit dem Handy, einer Kredit- oder Debitkarte bezahlen. Auch die Kryptowährung Bitcoin will er als Zahlungsmittel akzeptieren, nicht aber das Bargeld.

Für diesen radikalen Schritt seien verschiedene Punkte entscheidend gewesen, sagt Wehrli. Erstens hygienische Überlegungen. Das Personal, das das Geld kassiert, habe zugleich den ganzen Tag mit frischen Lebensmitteln zu tun. Zweitens sei der Aufwand geringer. Die Kasse jeden Abend abzurechnen, sei aufwendig, und das Geld müsse bei einer Bank- oder Postfiliale einbezahlt werden, von denen es immer weniger gebe. Drittens würden so bei der Herausgabe von Rückgeld keine Fehler passieren. «Wir wollen damit aber auch ein Zeichen setzen. Für uns ist das bargeldlose Bezahlen die Zukunft», sagt Wehrli. Zürich habe da grosses Entwicklungspotenzial.

Personal speziell geschult

In der Tat ist es zwar in Zürich an immer mehr Orten möglich, mit der Karte zu bezahlen, seltener aber mit dem Handy oder gar mit Bitcoins. Dafür können Kunden in Zürich fast überall mit Bargeld bezahlen. Einzig der Burgerladen Heidi und Tell am Tessinerplatz in der Enge akzeptiert ebenfalls kein Bargeld. Geht es nach Wehrli, könnten die anderen Buchmann-Filialen folgen: «Wir sehen uns als Vorreiter und werden es in unserer neuen Filiale testen. Je nach dem, welche Erfahrungen wir machen, weiten wir das System aus.»

«Im Notfall kann man den Betrag anschreiben lassen und ihn am nächsten Tag bezahlen.» Daniel Wehrli, Geschäftsleiter Bäckerei Buchmann

Es sei klar gewesen, dass die Buchmann-Bäckerei dies an einem neuen Standort teste und nicht dort, wo die Kunden schon daran gewöhnt seien, bar zu bezahlen. Die neue Bäckerei liegt an der Ecke zwischen Universitätsstrasse und Soneggstrasse, unweit der Tramstation ETH/Universitätsspital in den ehemaligen Räumlichkeiten der Apotheke Oberstrass. Die Verkleidung der Wände erinnert an die alte Apotheke. In den Regalen hinter der Theke liegen nun keine Medikamente mehr, sondern frisch gebackene Brote. Ansonsten setzt Buchmann auf modernes Holzdesign aus der Region. Neben Sandwiches, Salat, Kaffee und Brot gibt es hier auch Bier, Wein und Drinks bis abends um 21 Uhr unter der Woche und bis 17 Uhr am Wochenende. Sowohl im Laden als auch davor gibt es Sitzmöglichkeiten.

Vor der Eröffnung am kommenden Montag ist das Personal speziell geschult worden – auch darauf, wie es bei Reklamationen reagieren soll, wenn jemand bar bezahlen möchte. Sollte eine Kundin oder ein Kunde wirklich bloss Bargeld auf sich tragen, hat Wehrli eine Lösung parat: «Im Notfall kann man den Betrag anschreiben lassen und ihn am nächsten Tag bezahlen.»

«Wir könnten wieder auf Bargeld umsteigen.»Daniel Wehrli, Buchmann-Geschäftsführer

Voll und ganz auf bargeldloses Bezahlen zu vertrauen, birgt auch Gefahren. So laufen bei Buchmann abgesehen von Twint, Google und Apple Pay alle Transaktionen über den gleichen Finanzdienstleister. Hat dieser technische Probleme, läuft in der neuen Buchmann-Filiale nichts mehr. Bricht das Internet zusammen, kann ebenfalls nichts mehr bezahlt werden. «Im Notfall könnten wir wieder auf Bargeld umsteigen», sagt Wehrli.

Das Vorpreschen von Buchmann im Bereich des Bezahlens ist auch Ausdruck der Expansionsstrategie, die das Bäckereiunternehmen seit 2016 wieder verfolgt. Damals entschied sich die Unternehmensführung, den Lieferdienst einzustellen. Buchmann entliess die Hälfte der 150 Angestellten, verkleinerte das Sortiment und setzte dafür verstärkt auf die Läden und die Qualität. Dieser Plan scheint aufzugehen. Noch nicht einmal zwei Jahre später beschäftigt das 1909 gegründete Zürcher Unternehmen bereits wieder rund 120 Mitarbeiter.

Weitere Filiale vor Eröffnung

Im Januar dieses Jahres hat Buchmann am Milchbuck eine Filiale eröffnet. Nach jener im Uniquartier folgt im Herbst noch eine neue am Stauffacher. Mittelfristig sollen es gar 16 Filialen in der ganzen Stadt werden. Buchmann steht unter Druck, auch die Konkurrenz wie die Bäckereiketten Hug oder Bachmann wächst stark. Auf der Strecke bleiben dafür kleinere Quartierbäckereien. Zumindest im Uniquartier wird aber niemand verdrängt. «Wir wollten unbedingt hier- hin», sagt Wehrli. Mit dem Unispital, der ETH und der Universität Zürich gibt es in unmittelbarer Nähe zahlreiche mögliche Kunden. Zudem ist es auch ein Wohnquartier, sodass eine Bäckerei auch an den Wochenenden nachgefragt wird.

(Tages-Anzeiger)