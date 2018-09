Wie Zürich das Hooligan-Problem lösen will

Es war ein Grossaufgebot von Stadträten und Fussballpräsidenten, die gestern vor den Medien informierten, wie die Stadt gegen die Fangewalt vorgehen will. GC, der FCZ und die Stadt Zürich wollen künftig mit vereinten Kräften gegen die Gewaltproblematik im Umfeld des Fussballs vorgehen. Seit Anfang ­dieses Jahres haben zwei Arbeitsgruppen aus Stadtverwaltung und Clubs intensiv am Problem gearbeitet. Die beiden Arbeitsgruppen haben nun einen Massnahmenplan erarbeitet, mit dem das Gewaltproblem eingedämmt werden soll.

200 gewaltbereite Fans

Das neue Projekt heisst «Doppelpass» und umfasst die beiden Arbeitsgruppen. «Doppelpass» basiert auf drei Säulen: Zusammenarbeit, Prävention und Repression. Bezüglich Zusammenarbeit ziehen Fussballclubs, Stadt und Staatsanwaltschaft am gleichen Strick. Beim Thema Prävention richtet sich der Fokus auf junge Fans sowie auf die Schnittstelle zwischen Fan- und Jugendarbeit. Der letzte und aktuellste Punkt betrifft die Repression. Hier steht eine kleinere Gruppen von Hooligans und Gewalttätern im Mittelpunkt.

«Das Gewaltproblem im Fussball hat erschreckende Ausmasse angenommen», sagte Polizeivorsteherin Karin Rykart (Grüne), welche das Projekt möglichst rasch umsetzen will. Die Gewalt gehe von einer kleinen Gruppe von etwa 200 Personen aus.

Video: Die grüne Sicherheitsovrsteherin im Interview

Video: Pascal Unternährer und Aline Bavier

Laut Daniel Blumer, Kommandant der Stadtpolizei Zürich, sollen diese Gewalttäter isoliert und strafrechtlich verfolgt werden. Mit dem Einsatz von ­mobilen und temporären Videokameras will die Polizei Hooligans deanonymisieren und identifizieren, damit man genügend Beweise für die Gerichtsverhandlungen habe. Im letzten Jahr hat die Stadtpolizei 45 Hooligans identifiziert und verzeigt. Dieses Jahr waren es bereits 47 gewalttätige Personen und 11 weitere Hooligans sind von anderen Polizeikorps ermittelt worden.

Video: Antworten von Polizeikommandant Daniel Blumer

«Wir müssen grosse Gruppen einkesseln können»: Daniel Blumer, Polizeikommandant der Stadtpolizei Zürich. Video: Pascal Unternährer und Aline Bavier

Ein Problem sei, dass in der Szene eine grosse Verschwiegenheit bezüglich den gewalttätigen Fans herrsche. «Einerseits wegen falsch verstandener Solidarisierung, andererseits aus Angst», sagte Polizeikommandant Daniel Blumer. Es sei wichtig, dass ­Opfer Anzeigen machen würden und die Polizei Informationen erhalte.

Gewalttäter immer jünger

Auffällig ist zudem, dass sich die Fangewalt von den Stadien in die Stadt verlagert hat und die Täter immer jünger werden. «Das fängt teilweise schon in der Primarschule an», sagte Stadtrat Filippo Leutenegger (FDP). Deshalb will er vor allem bei jungen Fans die Präventionsarbeit verstärken. Er fordert, dass die Jugendlichen Minimalregeln einhalten, eine Art Ehrenkodex: den Gegner nicht als Feind betrachten und auf ein schon wehrloses Opfer nicht weiterprügeln.

Laut Sozialvorsteher Raphael Golta (SP) muss die Sozialarbeit in diesem Bereich verbessert werden, damit man die Jugendlichen frühzeitig ansprechen kann. Zudem sollen die Fussballclubs bei ihrer Jugendarbeit ein entsprechendes Augenmerk darauf werfen. Golta will im Bereich Jugend und Sport weitere Akteure miteinbeziehen. So beispielsweise an Anti-Gewalt-Aktionen und mit entsprechenden Statements von Spielern und weiteren Schlüsselpersonen.

Auch die beiden Präsidenten von GC und FCZ, Stephan Anliker und Ancillo Canepa, sprachen sich für eine verbesserte Zusammenarbeit aus. «Die Zeiten sind vorbei, in denen wir uns gegenseitig den Schwarzen Peter zuschieben», sagte Anliker. Canepa betonte, dass die beiden Clubs «allen Unkenrufen zum Trotz» in den letzten Jahren sehr viel unternommen hätten. Beide betonten, dass man innerhalb des Stadions keine Probleme habe. Er legte den Finger auf einen weiteren wunden Punkt: «Ich frage mich, wo die Eltern dieser Jugendlichen sind.»

Abstimmungskampf

In einer Medienmitteilung schreibt die IG Hardturm-Quartier, dass es beim Medienauftritt ganz offensichtlich nicht um Problemlösung ging, sondern um Abstimmungskampf: «Man will den Eindruck erwecken, nun energisch gegen die Hooligans vorzugehen, in der Hoffnung, damit die Chancen für eine Zustimmung zu dem überflüssigen Hardturm-Stadion zu verbessern.» Das durchsichtige Manöver der Stadt und der Clubs sei peinlich.

Video: Die Pressekonferenz zur Fangewalt in voller Länge

