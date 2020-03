Wie eine Zürcher Apotheke Desinfektionsgel produziert

Vier Fläschchen Desinfektionsgel für die Hände möchte die Kundin. «Mehr geben wir einer Person auch nicht heraus», entgegnet ihr die Apothekerin. «Es wäre nicht fair, den anderen gegenüber», schiebt sie nach. Innert drei Minuten kommen gleich drei Kunden in die Klus-Apotheke in Zürich – alle kaufen Desinfektionsgels. Das gehe den ganzen Tag so, sagt das Personal.

Der Laden am Klusplatz ist eine jener Apotheken, die sich inzwischen dazu entschlossen haben, selber Desinfektionsmittel herzustellen. Sie beliefert Privatkunden, Spitäler, Arztpraxen und Hotels. Die Produktion läuft seit Wochen auf Hochtouren: 30 Liter am Tag, abgefüllt in 300 Flaschen à 100 Milliliter – alles in Handarbeit. Momentan reiche diese Menge für ein bis zwei Tage. «Das wird sich demnächst noch ändern», vermutet Geschäftsführerin Francisca Fröhlich.

Die Nachfrage sei riesig. Darum wird die Produktion im hauseigenen zertifizierten Labor ab Freitag massiv erhöht. «Nur so können wir der Nachfrage gerecht werden», sagt Fröhlich. Zurzeit ist zudem eine Bestellung von 1200 Litern Desinfektionsmittel aus England hängig. Ob und wann diese Bestellung eintrifft – Fröhlich weiss es nicht.

Apothekerin Arianna Zucchelli steigt eine schmale Treppe hinunter ins Lager. Ethanol-Kanister à 20 Liter stapeln sich. Am Mittwoch sei gerade eine Lieferung angekommen. «Es dauerte Wochen, bis wir einen Lieferanten gefunden haben», sagt Zucchelli.

Zuerst wurden die Abfüllflaschen knapp: 10’000 Stück hat die Klus-Apotheke bestellt, knapp die Hälfte wurden geliefert. Die Kettenreaktion ging weiter: Nach und nach ging das Geliermittel aus, das für die Herstellung von Desinfektionsgel gebraucht wird. Auch Carbopol und Glycerin waren zwischenzeitlich nicht mehr lieferbar. «Zum Glück haben wir davon aber genug an Lager», sagt Zucchelli sichtlich erleichtert. Zwar sei die Lage vor zehn Jahren während der Schweinegrippe bereits ernst gewesen, sagt Fröhlich. «Aber eine solche Situation hatten wir noch nie.» Frühzeitig hat das Apothekerpaar Fröhlich reagiert und sich auf ein solches Szenario eingestellt.

So sehen die fertigen Desinfektionsgels der Klus-Apotheke aus. Foto: Urs Jaudas

100 Milliliter des Desinfektionsmittels kosten 15.90 Franken. Klar, das Geschäft tue dem Umsatz gut, sagt Fröhlich. «Wir verdienen uns aber keine goldene Nase daran.» Alles sei Handarbeit, zwei Personen arbeiten derzeit nur an der Produktion. Darum sei das Fläschchen auch etwas teurer als die industriell produzierten Desinfektionsgels.

Fröhlich hat direkten Kontakt zur Kundschaft, spürt deren Ängste. Viele sorgten sich um Engpässe, auch bei den Medikamenten. Fröhlich rät vor allem chronisch Kranken, sich mit den nötigen Produkten für die nächsten zwei Monaten einzudecken. Aber warnt: «Horten bringt nichts. Dann fehlen jenen die Medikamente, die sie dringend benötigen.»