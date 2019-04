Wie einfallsreich Läufer bei Marathons schwindeln

Dieser Schwindler hat vor einigen Jahren am Zürich Marathon am meisten verblüfft: Als glatt rasierter Marathonläufer ist ein Mann gestartet, vier Stunden später lief er mit einem Vollbart im Ziel ein. Der Mann hatte aber nicht etwa einen immens schnellen Bartwuchs, sondern zwei Läufer teilten sich die 42,195 Kilometer, um unter einem Namen eine schnelle Zeit zu erreichen. Die erste Hälfte rannte der Bartlose, die zweite der Bartträger. Als Tarnung trugen sie ein Basketballkäppli, das nützte ihnen aber nichts. Andere Läufer bemerkten das unlautere Treiben und meldeten den «Bschiss» beim Organisator Bruno Lafranchi. Dieser verglich die Bilder beim Start und Ziel und entschied: Da handelt es sich um Schwindler.

Lafranchi ist selber ehemaliger Spitzenläufer, hat den Zürich Marathon 2002 gegründet und ihn bis zur Ausgabe 2018 auch organisiert – der erste Marathon ohne ihn als Organisator startet am kommenden Sonntag. Warum Läufer mogeln, kann er für sich persönlich nicht nachvollziehen, Gründe kann er nur erahnen. «Sie wollen eine Zeit unter einer gewissen Schwelle erreichen: Unter 3 Stunden, 3 Stunden 30 oder 4 Stunden laufen.» Oder sich besser erscheinen zu lassen, als sie effektiv seien.

Die Abkürzung durchs WC-Häuschen

Der Bartschwindler ist nur einer von verschiedenen Versuchen von Läufern, eine schnellere Zeit zu erreichen. Da war zum Beispiel der S-Bahn-Trickser: Ein Teilnehmer hat sich entschieden, die Strecke am See entlang zurück nach Zürich mit dem Zug zu fahren, anstatt zu laufen. Welche S-Bahn er dabei verwendete, verrät Lafranchi aber nicht. Er will möglichen Nachahmern keine Anleitung geben.

Ein weiterer Marathonläufer kürzte ganz klassisch ab. Er rannte nicht bis nach Meilen, sondern kehrte früher um. Er flog auf, weil er dabei eine automatische Zeitnahme innert einer Minute zweimal passierte. Das fiel den Zeitmessern auf, da er für die Strecke viel länger hätte haben sollen. Der Läufer war sich aber keiner Schuld bewusst. Seine Ausrede: Er sei umgekehrt, weil er seine Sonnenbrille am Streckenrand liegengelassen habe und sie wieder holen wollte.

Dann gab es noch den WC-Trickser. Ein Teilnehmer besuchte auf dem Paradeplatz das WC, verliess es aber auf der anderen Seite und sparte damit ein paar Hundert Meter. Auch er flog auf.

Viele Schwindler hat Lafranchi in seiner Zeit als Organisator des Marathons überführt, weil er die Abschnittszeiten vergleichen liess. Konfrontiert mit den Fakten, versuchten sich die Läufer meistens herauszureden. Es war ihnen oftmals sehr peinlich. Um die Schmach in Grenzen zu halten, wollten sie, dass man sie von der Rangliste streicht, um nicht als Disqualifizierte aufgeführt zu werden. Doch Lafranchi zeigte kein Erbarmen. Im Gegenteil: «Wer so etwas tut, gehört an den Pranger.» So kann man auch heute auf alten Ranglisten noch sehen, wer möglicherweise gemogelt hat. Viele sind es allerdings nicht: 2018 wurden 7 von 1830 Männern disqualifiziert und 2 von 427 Frauen, 2016 waren es 6 von 1834 Männern und 3 von 349 Frauen.

Einer stellte sich selber

«Die allermeisten sind ehrlich», sagt dann auch Läuferlegende Lafranchi. Zum Beispiel liess sich ein Teilnehmer mal freiwillig von der Rangliste streichen, weil ihm ein Missgeschick passierte. Er liess sich im Sanitätszelt verarzten, nahm dann den falschen Ausgang und liess somit einen Teil der Strecke aus. Der Mann realisierte dies aber erst im Ziel, als er seine Zeit hörte. Er merkte: Da kann etwas nicht stimmen.

International gibt es mehrere spektakuläre Fälle von Marathonschwindlern. Als Freizeitdetektiv hat sich Derek Murphy einen Namen gemacht, weil er Ranglisten und Abschnittszeiten von Läufen untersucht. Seine aufsehenerregendsten Enthüllungen: Beim Mexiko Marathon konnte er weit über 5000 der 28'000 Läuferinnen und Läufer nachweisen, dass sie gemogelt hatten. Viele hatten offenbar einfach die ersten Kilometer ausgelassen und sind erst später ins Rennen eingestiegen. Die Mehrheit der Erwischten gab an, einzig die Medaille im Blick gehabt zu haben, weil pro Jahr und Einlauf eine Auszeichnung in Form eines Buchstabens des Marathons dazukommt.

Es gibt aber auch spektakuläre Einzelfälle: So liess sich Rosie Ruiz 1980 als Gewinnerin des Boston Marathons feiern – bis herauskam, dass sie nur die letzten paar Hundert Meter gerannt war und sich dann ausgepumpt für ihre Weltklassezeit feiern liess. Sie hatte bereits am New York Marathon geschwindelt, dort hatte sie einen Teil der Strecke mit der U-Bahn zurückgelegt. An einem Ultra-Marathon über 55 Kilometer in Südafrika tauschten zwei Brüder in einer Toilette die Kleider, der zweite Läufer lief als Neunter ins Ziel ein. Fotos überführten die beiden jedoch: Sie hatten die Uhr an verschiedenen Handgelenken getragen.

(Tages-Anzeiger)