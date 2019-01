Wie es mit der Migros Brunau weitergeht

In der Brunau am Rande von Wiedikon direkt bei der Zürcher Autobahneinfahrt stehen grosse Veränderungen an. Wie Ende 2018 bekannt wurde, will die Pensionskasse der Credit Suisse Group ihre Siedlung Brunaupark durch eine Grossüberbauung ersetzen.

Was das Unternehmen auf dem Areal konkret umsetzen will, ist noch immer unklar. Auch heute lässt die CS einzig verlauten, dass momentan verschiedene Optionen für die Neugestaltung geprüft würden und man die Mieterschaft informiere, sobald Details über die nächsten Schritte vorliegen.

Zu den betroffenen Mietern im Brunaupark gehört neben den Bewohnern von rund 200 Wohnungen auch die Migros. Sie ist seit 1982 in der CS-Liegenschaft an der Giesshübelstrasse 65 eingemietet und betreibt dort das Einkaufszentrum Brunaupark. «Wir warten wie alle anderen Mieter auch auf weitere Entscheide der Eigentümerschaft», sagt Migros-Sprecher Francesco Laratta.

Beliebtes Einkaufszentrum

Die Filiale ist im Quartier sehr beliebt. Zahlreiche Anwohner tätigen dort ihre Einkäufe, weil das Angebot auf der Verkaufsfläche von 2815 Quadratmetern besonders gross ist. Insbesondere das Gartencenter samt Do-it-Yourself-Sortiment hat regen Zulauf von den Bewohnern der umliegenden Häuser, die oft über kleinere Gärten verfügen. Es ist das grösste Gartencenter der Migros in der Stadt, eines der wenigen dieser Art in Zürich.

Die CS äussert sich auf Anfrage nicht dazu, ob sie in den geplanten Neubauten Ladenflächen an die Migros vermieten wird. Zumindest in zwei Projektstudien, welche die vier von der CS zum Wettbewerb eingeladenen Architekturbüros eingereicht haben, ist wieder eine Migros-Filiale vorgesehen. Ziel des Studienauftrags unter den vier Büros ist «die städtebauliche Aufwertung des Areals mit einer neuen Wohnüberbauung und unter Einbezug der Migros», wie der Website eines Architekturbüros zu entnehmen ist.

Migros will bleiben – und plant Provisorium

Die Migros selbst ist laut Laratta sehr daran interessiert, auch in Zukunft an diesem für das Unternehmen sehr wichtigen Standort mit hohen Kundenfrequenzen ein Einkaufszentrum zu betreiben. Allerdings sieht auch er Sanierungsbedarf bei dem Gebäude aus den 80er-Jahren, das letztmals 2003 leicht umgebaut wurde, «insbesondere weil sich die Kundenbedürfnisse geändert haben».

Sollte es zu einem Abriss des Gebäudes an der Giesshübelstrasse 65 kommen, sei die Migros darum bemüht, den Kunden während der Umbauzeit ein Provisorium auf einer ausgelagerten Fläche auf dem Areal anzubieten. Ziel sei es, die Nahversorgung zu sichern und «ein attraktives Supermarktangebot» zur Verfügung zu stellen. «In welchem Umfang das möglich sein wird und welche Sortimente wir anbieten können, werden die Abklärungen mit der Eigentümerschaft und den Behörden zeigen.»

Ob auf den provisorischen Verkaufsflächen auch Gartenartikel oder Pflanzen verkauft werden können, ist unklar. Es bleibt auch ungewiss, ob in der Brunau nach einem allfälligen Umbau ein solches Angebot bestehen bleibt. Gut möglich, dass die Anwohner der Gartenstadt künftig längere Wege in Kauf nehmen müssen, um Waren für ihre Gärten einzukaufen. (Tages-Anzeiger)