Wieso diese Maskierten Stunden in der Kälte strammstehen

Sie sind gekommen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Und es funktioniert. Ein Quadrat geformt aus 50 Menschen versammelt sich an diesem kühlen und grauen Samstagnachmittag auf dem Helvetiaplatz. Alle in Schwarz gekleidet, alle mit der ikonografischen Maske von Guy Fawkes vor dem Gesicht, einige von ihnen mit einem Laptop, auf dem Filme laufen. Alle anderen halten Schilder, auf denen in verschiedenen Sprachen «Wahrheit» steht. Traurige Musik kommt aus den Boxen. Die Szenerie hat etwas Gespenstisches. Und sie wirkt.

Passantinnen und Passanten, die sich in die Nähe des Quadrates stellen, des sogenannten Cubes of Truth, werden nach einer Weile von einer ebenfalls schwarz gekleideten Person angesprochen. «Haben Sie sich den Film schon angeschaut?», fragt der junge Mann. Er lädt ein, dies zu tun. Darauf sind brutale Filme aus Tierfabriken zu sehen. Verblutende Schweine, missgebildete Küken. «Das ist die Wahrheit», sagt der junge Mann. Auch das wirkt.

Ein globales Phänomen

Was hier den Helvetiaplatz für die Länge eines Samstagnachmittags in eine besondere Atmosphäre taucht, ist ein weltumspannendes Phänomen. In weltweit fast 900 Städten finden monatlich solche Cubes statt. Egal ob in Rom, Guatemala City, Osaka oder Aarau, immer haben sie den gleichen Ablauf. Veranstaltet sind sie jeweils von lokal organisierten Untergruppen, den sogenannten Chapters. Organisiert in eigenen Facebook-Gruppen.

Auf den Laptops sind Dokumentationen aus Schlachthäusern zu sehen.

Jene in Zürich gibt es seit 2018, es war die erste in der Schweiz. Und sie feiert an diesem Nachmittag ihr zweijähriges Bestehen, 35 solche Cubes hat die Gruppe in der Zeit veranstaltet. Die Gruppe nennt sich Anonymous for the Voiceless (AV), und sie ist bereits in 16 Schweizer Städten vertreten. Unter den schwarz gekleideten ist auch Sophie Benker, die 39-Jährige hat das Chapter in Zürich gegründet. An diesem Nachmittag steht sie nicht selber in der Reihe, sondern kommt mit jenen ins Gespräch, die stehen bleiben und sich von der Inszenierung angezogen fühlen.

Vor einem Jahr hat die 39-jährige Benker ihren Job auf der Bank gekündigt und ein Leben als Aktivistin begonnen. Hauptberuflich bei der Organisation Those Who Love Peace. Ihr Ziel mit AV ist es, so viele Leute wie möglich von einem veganen Lebensstil zu überzeugen. «Den Tieren wird Unrecht angetan, wir versuchen dieses Bewusstsein bei einer breiten Masse zu etablieren», sagt sie.

«Ausweitung der Empathie»

Die Methode, dies zu erreichen, hat sich nicht Benker ausgedacht, sie ist im Gegenteil weltweit standardisiert. Da ist die Maske, da ist schwarze Kleidung mit dem Logo, da ist der Cube, da sind die Filme, da ist die Methode, die interessierten Passanten zuerst eine Minute warten zu lassen, bevor man mit ihnen ins Gespräch kommt. Da ist der Abolitionismus der Anti-Sklaven-Bewegung, mit dem man sich verwandt fühlt. Da ist die Vorgabe an die lokalen Chapters, mindestens einmal im Monat ein Cube in der jeweiligen Stadt zu veranstalten.

«Wir wollen eine Ausweitung des Empathie-Horizonts auf alle Lebewesen erreichen», sagt Benker. Das ist das Hauptziel der ganzen Gruppe weltweit. Erreicht wird es mithilfe des Engagements jedes Einzelnen. In der globalem Standardisierung der Methode, kombiniert mit den Möglichkeiten von Social Media, liegt wohl der Erfolg dieser Gruppe. 2016 wurde AV vom australischen Paar Asal Alamdari und Paul Bashir ins Leben gerufen, mittlerweile folgen der Gruppe heute mehr als eine halbe Million Leute.

Eine davon ist auch Jeannie Burri. Die 28-jährige Zürcherin gehört zu den Organisatorinnen der Zürcher Cubes. Sie hat die Bewegung auf der Strasse kennen gelernt. Die Bankangestellte hat sich rasch von den Methoden der Aktivistengruppe angezogen gefühlt und investiert heute einen Grossteil ihrer Freizeit für AV.

Eine Handvoll Interessenten

Wie Benker kümmert auch sie sich an diesem Nachmittag um die Gespräche mit den Passanten. Wenn eine Person in einem langen, von Burri als sokratisch beschriebenen Gespräch ein vertieftes Interesse am Veganismus zeigt, wird sie auf einer global geführten Liste aufgeführt. «300'000 Leute haben weltweit schon gezeigt, dass sie das Thema zumindest sehr beschäftigt», sagt Burri. An diesem Nachmittag waren es nach drei Stunden etwas mehr als 50. Zum Schluss des Gespräches händigt sie dem Gesprächspartner eine Visitenkarte aus. Auf deren Rückseite sind Websites, Bücher oder Dokumentationen zum Thema aufgeführt.

Burris Aufgabe ist es auch, über die lokalen Gegebenheiten Bescheid zu wissen. Den Passanten sagt sie, wo es in Zürich überall veganes Essen oder vegane Kleidung zu kaufen gibt. Sie verweist auf eine Website, wo das alles vermerkt ist. «Vor wenigen Jahren war Zürich, was Veganismus betrifft, viel weniger weit als heute», sagt Burri. Sie sagt, dass dieses monatlich lokal stattfindende globale Spektakel, dieser gespenstisch anmutende Würfel, bei dieser Entwicklung eine Rolle spiele.