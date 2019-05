Wieso sich die Zürcher auf diese Pflanzen stürzen

Es ist wahrhaftig kein Wort, das man sich mal so eben im Alltag zuwirft: Sukkulenten. Und doch haben die grünen Überlebenskünstler derzeit eine wahnsinnige Anziehungskraft. Vor der Sukkulentensammlung am Zürcher Mythenquai warten schon eine halbe Stunde vor Einlass die ersten Besucherinnen und Besucher. Es ist Sukkulentenmarkt. In der Schlange steht auch Jens. 50-jährig, Filmer, seine grauen Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Er will eine «Sansevieria» kaufen, verrät er. Zwei Meter hoch sei diese Pflanze. «Sie gleicht einem Elephantenzahn.» Jens blickt durch die Glasscheibe des Gewächshauses, versucht, eine zu erspähen. Noch ist es ruhig.

Schon bevor der Markt öffnet, warten die Besucherinnen im Gewächshaus. Bild: Urs Jaudas

Jens ist ein Routinier. Bestimmt schon 15-mal ist er hier am Sukkulentenmarkt gewesen, doch noch nie musste er so weit hinten anstehen wie an diesem Samstag. Hatte der Markt 2013 noch 681 Besucher, waren es im vergangenen Jahr bereits 2300 und dieses Jahr knapp 2500. «Alles ist professioneller geworden», sagt Jens. «Und die Preise sind höher, manchmal über der Schmerzensgrenze». Früher habe er seinen Freunden noch ein paar Exemplare mitgebracht, auch wenn sie die Kakteen nicht gut pflegten. Heute sei das zu teuer. Zu seinen eigenen Sukkulenten schaut Jens gut. In den vergangenen Jahre hat er keine mehr verloren. Nicht über den Winter. Und auch nicht, weil er sie unnötig mit Wasser flutete. «Man muss seine Pflanzen kennen», sagt Jens.

Die Schlangen-Fetthenne

Maude hatte weniger Glück. Einer ihrer Kakteen ist diesen Winter gestorben. Die 28-Jährige ist mit einer Freundin hier, beide haben Tragetaschen für den Transport mitgebracht. Um die Wartezeit zu verkürzen, essen sie einen Müsliriegel und schauen sich die Infotafeln an, die im Gewächshaus in die Erde gesteckt sind. Sukkulenten seien Künstler im harten Lebenskampf, weil sie die Fähigkeit haben, Wasser zu speichern. «Dass sie pflegeleicht sind, ist natürlich super», sagt Maude. Und sie sähen cool aus auf der Terrasse: ein grüner Fleck im grauen Stadtleben. Ihr Lieblingskaktus? «Die Schlangen-Fetthenne.» Sie ist Maude wegen dem Namen geblieben. Und wegen den herzigen Blättli.

Gelbe Kartonschachteln stehen für den Transport bereit. Bild: Urs Jaudas

Dann geht es los. Die Türe öffnet sich. Die Besucherinnen und Besucher stürmen hinein. Helfer verteilen gelbe Kartonkisten. Ein Mann schnappt sich einen langen stacheligen Kaktus und witzelt: «Wenn ich mit dem komme, gehen eh alle zur Seite.» Obwohl es bei den Ständen staut, nehmen sich die Verkäuferinnen Zeit. «Die kommt aus Bolivien, und da, die argentinische, die sieht minimal anders aus.»–«An der werden sie Freunde haben, die gibt wunderbare dunkelrosa Blüten, schauen sie hier, diese Knospen.»

Die Preise beginnen bei einem Franken. Ein grosser Kaktus kann aber schon mal 200 kosten. Mit einer Metallzange präsentiert ein Verkäufer ein kleines Gewächs. Michi – Kommunikationsstudent, kurze Hosen, tätowierter Oberschenkel – beugt seinen Kopf zur Pflanze, beäugt sie ganz genau. «Ich will was finden», sagt der 26-Jährige, also etwas Sonderbares. Seit einiger Zeit beschäftigt er sich mit Pflanzen. Es beruhige ihn, wenn er nach Hause komme und sehe, wie eine Knospe gesprossen, oder eine Pflanze einen Zentimeter gewachsen ist. «Das gibt einen positiven Impact», sagt Michi. Am Sukkulentenmarkt habe er einen riesen Szeneauflauf befürchtet. Dass die Besucher durchmischt sein, freue ihn.

Trotz Stau erklären die Verkäufer ausführlich, was man bei den Pflanzen beachten muss. Bild: Urs Jaudas

Markt soll exklusiv bleiben

Ein riesiger runder Kaktus steht neben einem Verkaufstisch. «Kann ich den kaufen?», fragt eine junge Frau. «Leider nicht. Der gehört der », sagt eine Mitarbeiterin. Doch auf dem Tisch hat es noch genügend andere Raritäten. Lange stachelige Sukkulenten, kleine mit orangen Blüten - und solche, die wie Seetang aus dem Blumentopf empor wachsen. Die Pflanzen sind so beliebt, dass es in den USA schon zu grossen Diebstählen kam. Professionelle Diebe hätten Tausende Pflanzen entwurzelt und im Internet verkauft, schreibt die «Süddeutsche Zeitung».

Sobald zu viele Leute in der Sukkulentensammlung sind, stoppt der Türsteher die Gäste. Mit dem Türsteher im Gespräch: Balz Schneider, der Obergärtner. Schneider hält die Sukkulentensammlung mit seinem Team im Schuss, wie er selbst sagt. Als er jung war – in den 70er-Jahren – seien Sukkulenten auch schon so im Trend gewesen wie heute. Danach flachte das Interesse ab. Die sozialen Medien und Design-Magazine hätten Pflanzen wie den Kaktus wieder beliebt gemacht, sagt Balz Schneider. «Gummibäume sind veraltet, Sukkulenten hingegen, werden als modern wahrgenommen.»

Nicht nur der Markt ist im Trend. Auch die Sukkulentensammlung wurde im vergangenen Jahr so oft besucht, wie noch nie. Bild: Urs Jaudas

Die Sukkulentensammlung ist einer der beliebtesten Zürcher Instagram-Spots. Influencer kämen manchmal mit der ganzen Ausrüstung und posen vor dem grünen Hintergrund. Nicht nur der jährlich stattfindenden Sukkulentenmarkt hat immer mehr Gäste, sondern auch die Sammlung selbst. 2018 kamen so viele Besucher wie noch nie, seitdem die Pflanzensammlung 1931 eröffnete. Weil das Interesse so gross ist, haben die Marktveranstalter im Vergleich zum vergangenen Jahr einiges geändert: mehr Kassen, mehr Luft zwischen den Verkaufsständen, mehr Sitzgelegenheiten. Zweimal im Jahr durchführen wollen sie den Markt aber nicht. «Wir haben gar nicht so viele Pflanzen», sagt Balz Schneider. Hier werde keine Handelsware verkauft, sondern überschüssige Sukkulenten aus der Sammlung und Gewächse von privaten Anbietern der Kakteengesellschaft.

Die Krux des Heimweges

Nina, 24, weite Hosen, zwei verschiedene Socken, hortet zwei Kisten mit Sukkulenten und einen riesigen Blumentopf vor der Kasse. Dann übernimmt ihr Freund die Bewachung, sie huscht weg, kommt zurück und sagt: «Ich habe nochmals eine entdeckt.» Schritt für Schritt schleppen sie ihr Gut zur Kasse. Tragen, anhalten, tragen, anhalten. Schneller geht es nicht.

Nicht ganz einfach, alle Sukkulenten nach Hause zu verfrachten. Bild: Urs Jaudas

Die Besucherinnen und Besucher stehen lange an, um Kakteen kaufen zu können. Bild: Urs Jaudas.

Nebenan knickt einer Frau beinahe ihr Karton ein, weil er so voll ist. Eine Helferin eilt mit einem zusätzlichen Sack herbei. An der Kasse muss alles bar bezahlt werden. Die Pflanzen werden in Zeitungen eingepackt. Nina hat Glück. Sie hat einen Kollegen getroffen, dessen Mutter mit dem Auto da ist und ihre Kakteensammlung einladen kann. Ein Gruppe junger Männer fährt mit dem Velo vorbei. «Ich gebe diesen Pflanzen zwei Monate», spottet einer. Sie können die Kaktus-Liebe noch nicht ganz verstehen. (Tages-Anzeiger)