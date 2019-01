Wi(p)ki(ng)pedia

Spinne Der Name der Unterführung unter der Rosengartenstrasse auf der Höhe Nordstrasse geht auf die dem Tier ähnliche Form zurück. Bloss hat sie nur vier Ausgänge. Und stinkt arg nach Urin.

Tropen Das Quartier hat gemäss Eingesessenen drei Klimazonen: die tropisch-grüne Zone oben beim Käferbergwald, die gemässigt-graue im bebauten Gürtel in der Mitte und subtropisch-helle Zone am Fluss.

Maria? 69 Frauen, die wie die Gottesmutter heissen, wohnen im Quartier. Seit 500 Jahren gibt es in der Wipkinger Guthirtkirche eine gleichnamige Glocke. Sie läutet neuerdings nachts nicht mehr.

10 Meter So tief springen die Waghalsigen vom Dach des EWZ-Kesselhauses beim Letten in die Limmat, vor rund 140 Jahren als erstes Wasserkraftwerk der Stadt erbaut.

Der Sprung vom Kesselhaus beim Kraftwerk Letten gleicht jenem vom 10-Meter-Sprungturm.

1 Franken So viel bekommt, wer seinen Pfandbecher am Landenbergfest zurückgibt. Das grosse Geschäft der Kinder. Schon manch einer kam da zu seinem kleinen Vermögen.

Bunker Unter dem Fussballplatz des Schulhauses Waidhalde befinden sich riesige Schutzbauten.

39 Meter So hoch ist die Turmterrasse des ersten Zürcher Hochhauses, dem Kirchgemeindehaus an Rosengartenstrasse 1. 1932 wurde es nach den Plänen von Hans Vogelsanger und Albert Maurer erbaut, einmal pro Jahr ist die Terrasse öffentlich begehbar.

Royal Auf der Toilette beim Bahnhofreisebüro werden Besucher wie Könige und Königinnen behandelt - Wipkings und Wipqueens.

Abendmarkt In der Regel finden Lebensmittelmärkte am Morgen statt. Nicht so in Wipkingen. Auf dem Röschibachplatz verkaufen Marktfahrer neuerdings dienstags von 16 bis 20 Uhr Früchte, Gemüse und Spezialitäten.

493 Meter über Meer Das Waidspital, der grösste Arbeitgeber im Quartier, liegt auf diese Höhe.

Schaufensterclub So heisst ein Laden beim Bahnhof, der allerlei Wertiges verkauft. Reingucken erwünscht.

Sportclubs Davon gibt es im Quartier einige. Der Fussballclub, SCW (Sportclub), wird dieses Jahr 100 Jahre alt, der Skiclub feiert den 75. Geburtstag. Der Wasserfahrverein trainiert neben dem Dammsteg auch bei Minustemperatur in der Limmat, im Tischfussballclub wird ganzjährig drinnen getöggelt.

Die Geschichte des Flughafenbecks Steiner begann im Quartier.

Steiner Der Flughafenbeck produziert am Weihersteig an der Rosengartenstrasse einen Grossteil seiner Brote, auf drei Geschossen im Berg. Steiner begann sein Geschäft 1932 in Wipkingen an der Geibelstrasse 33. 1939 zog das Unternehmen an den heutigen Standort, der damals ein kleines Häuschen in einem Weinberg war.

18 Quersumme der Postleitzahl - 8037.

Schöne Aussicht Traumhaft wohnen die Damhirsche unterhalb der Waid. 1974 gründete der Stadtforstmeister Carlo Oldani den Tierpark.

Flugzeug und Tram 1954 übergab die Stadt dem Quartier den weltweit ersten Robinsonspielplatz. Der Ort beim Gemeinschaftszentrum sollte dem freien und wilden Kinderspiel dienen. Er war bestückt mit allerlei Baumaterial, einem ausrangierten Kriegsflugzeug Marke Messerschmitt und einem alten Tram – das bis 1964 bis an den Röschibachplatz fuhr.

Pastetli Das ist die Spezialität aus Betrams Ofen an der Nordstrasse, eine von Zürich schönsten Confiserien.

Hannibal Das Quartieroriginal sorgt mit seinem Hund Lillifee regelmässig für Stimmung auf dem Röschibachplatz.

Banane Der Form wegen ist die Brücke über die Rosengartenstrasse Höhe Nordstrasse nach der Frucht benannt. Daran liegt der Fussballrasen mit der höchsten Feinstaubbelastung der Stadt.

300 bis 1000 Der Bierladen «Moby Hick's» an der Nordstrasse verkauft physisch 300, auf Bestellung bis zu 1000 Sorten.

Rümlang Das Feuerwehr-Korps der Unterländer Gemeinde sichert neuerdings die Strassen für den Räbeliechtli-Umzug ab, weil sich das Korps im Quartier aufgelöst hat.

Der Räbeliechtli-Umzug in Wipkingen wird von auswärtigen Feuerwehrleuten begleitet.

Ökologische Reihe 11, 13, 15, 24, 32, 33, 40, 46, 69, 72, 89 bringen einen benzinlos ins Quartier.

600 kg Diese Menge aufgelöstes Epsom-Salz findet sich in jedem Becken des Floating-Centers im ehemaligen Kino an der Röschibachstrasse.

Silvius und Emma Dürfen wir vorstellen? Wollschweine im GZ Wipkingen.

Singen im Rudel Was Berlin und München haben, hat auch Wipkingen: Massenkaraoke-Abende. Heisst: eine Gruppe Leute singt Hits zu Live-Musik (Gitarre und Cajon). Zum Beispiel am Donnerstagabend.

Singen im Rudel, Do, 24.1., ab 18.30 Uhr, Rest. Sahltimbocca. max. 80 Plätze.