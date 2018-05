«Wir besetzen die wichtigen Departemente»

Raphael Golta, hat die SP kein schlechtes Gewissen, dass Sie die Minderheiten in der Regierung herumschiebt und selber auf ihren Sesseln klebt?

Es wäre falsch, jemanden, der vier oder mehr Jahre im Amt ist und seine Projekte gerne weiterführt, als Sesselkleber zu bezeichnen.



Viele waren der Ansicht, dass ein SP-Vertreter ins Gesundheitsdepartement wechseln muss. Hätten Sie sich einen Wechsel vorstellen können?

Zuerst möchte ich vorausschicken, dass ich mich nicht gegen ein Departement entschieden habe. Ich bin seit vier Jahren Sozialvorsteher, habe die Aufgabe gern gemacht, viele spannende Projekte aufgegleist und bin froh, dass ich diese Projekte vorantreiben kann.

Nochmal: Hätten Sie sich einen Wechsel vorstellen können?

Als Stadtrat muss man immer damit rechnen, dass man bei einer Neukonstituierung das Departement wechseln muss. Je nach Situation ist das erforderlich und gehört zu unserem Berufsrisiko.

Aber ehrlich: Sie wären doch die ideale Besetzung für das Gesundheitsdepartement gewesen. Schliesslich sitzen Sie in der Steuergruppe, die Claudia Nielsen zur Seite gestellt wurde.

Tatsächlich habe ich mich in den letzten Monaten als Ausschussmitglied sehr intensiv mit den Spitaldiskussionen auseinandergesetzt, und ich habe viel Energie in die Themen investiert. Jetzt bin ich Stellvertreter des Departements, führe es bis zum Amtsantritt von Andreas Hauri Anfang Juni und bereite die Übergabe vor. Ich habe also eine wichtige Rolle. Und: Ich werde diese auch weiterhin haben. Das ist gut so.

Warum?

Es ist wertvoll, dass sich der Gesundheitsvorsteher nicht alleine mit dem Thema befassen muss und unterstützt wird. Das ist auch eine Chance. Zudem bin ich einer, der sich gerne bei Querschnittsthemen einklinkt und sich engagiert. In dieser Rolle fühle ich mich ausgezeichnet.

Gerade im Gesundheitsdepartement gilt es, für die Stadt gewichtige Probleme zu lösen. Wäre nicht die SP als stärkste Partei in der Pflicht gestanden, die Verantwortung zu übernehmen?

Wir übernehmen sehr wohl Verantwortung, denn wir stellen zwei der vier Mitglieder im Steuerausschuss. Zudem sind derzeit nur zwei von acht Stadträten SP-Mitglieder, die Stadtpräsidentin ausgenommen. Wir können schlicht nicht mehr Departemente übernehmen. Und ich meine, wie besetzen mit dem Hochbau und dem Sozialen zwei für die SP wichtigen Departemente.

Das heisst, das Gesundheitsdepartement ist der SP nicht so wichtig?

Ich sage nicht, das ist weniger wichtig. Ich sage: Wir haben zwei wichtige Departemente – wichtig nicht nur für die SP, sondern für die ganze Stadt.

Weshalb ausgerechnet diese?

Für das Sozialdepartement kann ich sagen, dass dort auf vielen Ebenen Zukunftsweisendes gestaltet wird. Die Sozialhilfe ist unter Druck. In der Flüchtlingspolitik läuft immer etwas. Entscheidend ist aber: Die SP als stärkste Partei bleibt in der Verantwortung, egal aus welchem Departement ein Thema kommt. Sobald es in der städtischen Politik Auseinandersetzungen gibt, ist die SP immer im Fokus, und das nehmen wir sehr ernst. Die SP-Stadträte werden sich auch in Zukunft bei anderen Dossiers oder Themen einklinken, wenn das nötig wird. Jedes Departement hat ja seine Konjunkturphasen.

Macht es sich die SP nicht etwas einfach, dem neuen Stadtrat Andreas Hauri das Amt zu übergeben statt einem Mitglied, das schon Erfahrung hat?

Ich bin überzeugt, dass Andreas Hauri der Richtige für das Departement ist.

Was qualifiziert ihn dafür?

Er hat Führungserfahrung, kennt sich als ehemaliger Kantonsrat in der Gesundheitspolitik aus und kann von beidem sicher profitieren. Er kann zuhören, kann entscheiden, und er schätzt die Zusammenarbeit mit dem Stadtrat. Zudem: Es kann auch eine Chance sein, dass eine Person das Ruder übernimmt, die nicht an den bisherigen Prozessen beteiligt war.

Sesselkleberei hin oder her: Es entsteht der Eindruck, Sie und Hochbauvorsteher André Odermatt wollen sich nicht die Finger an heiklen Dossiers verbrennen, weil einer von Ihnen Corine Mauchs Nachfolger im Präsidiumsamt werden soll?

Man kann sich in jedem Departement die Finger verbrennen, je nach dem, wie offensiv man Themen angeht. Ich habe durchaus Erfahrung mit konfliktreiche Themen, beispielsweise mit den brennenden Ikea-Häusern für Flüchtlinge.

Und Ihre Stadtpräsidiumsambitionen?

Im Moment bin ich neu gewählter Stadtrat und wieder Sozialvorsteher. Die Frage nach meiner Zukunft, stelle ich mir heute noch nicht. Darum kümmere ich mich, wenn es soweit ist. Im Moment habe ich andere Aufgaben.

