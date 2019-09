«Wir sind auch nur Menschen, und Menschen machen Fehler»

Unsichere Schuhe, erhöhte Sturzgefahren, Hygieneprobleme, Verwechslungen, eine Medikamentenallergie oder gar eine Überdosierung: Die versteckten Fehler sind realen Fallbeispielen nachempfunden.

Die «Aktionswoche Patientensicherheit 2019» vom 16. bis 22. September ist dem interaktiven Lernen im «Room of Horrors» gewidmet. Patientensicherheit Schweiz unterstützt Gesundheitseinrichtungen beim Einrichten eines solchen Trainingsraums zum Erkennen von Fehlern und Risiken in der Patientenversorgung. Das Training im «Room of Horrors» richtet sich an sämtliches Personal, von der Putzfrau bis zum Chefarzt.

Auf Spurensuche in der Hirslanden Klinik in Zürich sind der Chefarzt Innere Medizin und Nephrologie, Andreas Serra, und die Stationsleiterin der Bettenabteilung, Livia Marti. Ob sie die Fehlerquellen finden und wie diese Trainings ablaufen, zeigt das Video oben.