«Wir wollen kein totes Holz haben»

Statt eines gefällten Baums bieten immer mehr Geschäfte einen Christbaum im Topf zum Mieten an. In Zürich stammen die meisten Miet-Bäume vom Anbieter «Schutz Filisur» in Graubünden.

Auch der Bachsermärt an der Kalkbreite hat die beliebten Topf-Bäume im Angebot und verzeichnet eine grössere Nachfrage denn je: Etwa 250 Bäume vermietet der Bachsermärt pro Saison. «Wir machen das nun seit 2014 und hatten noch nie so viele Anfragen wie dieses Jahr», sagt Geschäftsleiter Carsten Hejndorf. Warum sich die Kunden in Zürich für einen Miet-Baum entscheiden und wie das Prinzip funktioniert, erfahren Sie im Video oben. (Tages-Anzeiger)