Wo Zürich am besten duftet

Es gibt: Apfel-Minze, Zitronenminze, englische, französische und Schweizer Minze. Aber die Dame sucht Verveine für ihren Nachmittagstee. Es gibt Spearmint-Minze, Bergminze und Hirsch-Minze. Es gibt sogar Ricola-Minze. «Wo finde ich denn Verveine?», fragt die Dame im Burberry-Regenmantel den Stadtgärtner, der von einem Stand zum anderen hetzt, um die Lücken zu füllen.

Der Setzlingsmarkt der Stadtgärtnerei hat erst gerade aufgemacht, und schon stehen die Menschen an der Kasse Schlange. Sie halten gelbe Kartonschachteln voller Grünzeug in den Händen, und schnell wird klar: Es gibt Salatmenschen und Kräutermenschen. Und es gibt die Traditionellen, die Basilikum, Rosmarin, Schnittlauch und Peterli einkaufen. Und die Neugierigen, die das Angebot nach Unbekanntem oder nach Exoten durchforsten.

Mit der Nase voran

Wichtigstes Organ ist zweifellos die Nase, denn Zürich duftet derzeit nirgendwo so gut wie am Setzlingsmarkt. Ein Mann mit FCZ-Sportsack schnüffelt ausgiebig am Räuchersalbei, die Weihrauchpflanze stimmt einen milde, das Olivenkraut versetzt in südliche Haine. Und als wir die Nase in ein lockeres Kraut stecken, sind wir einem der bestgehüteten Geheimnisse der Lebensmittelindustrie auf der Spur: Die Pflanze riecht intensiv nach Cola. Und heisst auch so.

Die Kriechende Polei-Minze – noch eine Minze! – sticht scharf in die Nase. Und nütze gegen Flöhe, steht geschrieben. Ein älterer Mann interessiert sich für das Chäslikraut. Er rümpft die Nase. Laut Beschreibung soll es zwar angenehm im Geschmack sein, doch steht da auch: «Blätter leicht schleimig.»

Weiss statt violett

Über siebzig verschiedene Tomatensorten, Kräuter und mediterrane Gemüse bietet die zu Grün Stadt Zürich gehörende Stadtgärtnerei diese Woche an ihrem Setzlingsmarkt feil. Darunter sind viele ProSpecieRara-Sorten. Die Mitarbeitenden der Stadtgärtnerei kommen kaum nach mit Nachschub liefern.

«Nummer 13 ist aus!», ruft einer vom «Salatbuffet» den Kollegen zu. «Wollen Sie vielleicht stattdessen die 12?», fragt er dann die Kundin. Die nickt, dann halt die zwölf. Nummer 13 wäre der tief violette Blumenkohl Graffiti gewesen. Nummer 12 ist ein gewöhnlich weisser Blumenkohl.

Während ein weiterer Mitarbeiter dreimal die Nummer 12 in Zeitungspapier einpackt, schiebt sich die uns mittlerweile bekannte Dame im Burberry-Regenmantel an den Wartenden vorbei und fragt: «Wo ist denn der Verveine?»

Warten auf die Kalte Sophie

Ein kalter Wind fegt über den Markt. Blumentöpfe kippen um, Etiketten wirbeln durch die Luft, eine Tür knallt zu. Die milden Apriltage haben über Nacht ein abruptes Ende genommen. Ist es denn nicht zu früh, um die Setzlinge auszupflanzen? Mitte Mai könnten die Eisheiligen noch Frost bringen.

Gartenprofis raten, zumindest mit gewissen Pflanzen noch bis nach der Kalten Sophie am 15. Mai zuzuwarten. So sind etwa Tomaten, Gurken, Bohnen, Sellerie und Basilikum frostempfindlich. Bereits auspflanzen könne man Blattsalate, Kohlrabi, Kartoffeln, Radieschen, Schnittlauch, Zwiebeln – und Verveine, wenn man ihn gefunden hat.

Der Setzlingsmarkt der Stadtgärtnerei unweit der Tramhaltestelle Hubertus findet noch die ganze Woche statt, auch am 1. Mai. Bis Donnerstag ist er von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Am Freitag, 4. Mai (14 bis 19 Uhr), und am Samstag, 5. Mai (9 bis 13 Uhr), bietet er speziell mediterrane Gemüse an. (Tages-Anzeiger)