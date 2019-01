Wo in diesem Jahr die Musik spielt

In Zürich hat ein Züri-Fäscht-Jahr begonnen. Wenn das Fest vom 5. bis 7. Juli über die Bühne geht, werden erneut rund zwei Millionen Besucherinnen und Besucher erwartet. Der Grossanlass, der seit 1976 alle drei Jahre in seiner heutigen Form stattfindet, zählt sicherlich zu den diesjährigen Highlights. Doch es gibt 2019 in Zürich sehr viel mehr zu entdecken und zu erleben. Hier ein paar Anregungen für Ihre Agenda.

Schokolade für Schlemmer

Wussten Sie, dass Kakaobohnen über 600 Aromakomponenten enthalten und sich Schokolade deshalb wie ein guter Wein degustieren lässt? Wie das geht, und was es bei der Verarbeitung der Bohnen mit Steinmélangeuren und mit dem Conchieren auf sich hat, ist am 30. Januar in der Zürcher Stadtgärtnerei zu erfahren. An der Veranstaltung «Von der Kakaofrucht zur Schokolade» lernen die Teilnehmer im Tropenhaus nicht nur die Pflanze selbst kennen, sondern testen an einer Blinddegustation die Geschmacksunterschiede von Schokoladensorten aus aller Welt.

30. Januar, Stadtgärtnerei, Sackzelg 27, 8047 Zürich, Anmeldung bis 21. Januar: gsz-stadtgaertnerei-kursanmeldung@zuerich.ch

Kaffee für Kenner

Die Zeiten, in denen es in Zürich einfach nur Café Creme gab, sind längst vorbei. Wer den Unterschied zwischen Ristretto und Lungo trotzdem nicht kennt oder bei Dry Cappuccino, Affocato oder Americano die Übersicht verliert, kann sich vom 1. bis 3. März in Oerlikon am ersten Schweizer Coffee-Festival weiterbilden - und dazu noch nach Herzenslust käfele. Viele der 130 Schweizer Röstereien präsentieren dort ihre Produkte, und die besten Baristas, Filterkaffeespezialisten, Latte-Art- und Kaffee-mit-Alkohol-Kreateure des Landes messen sich an der Schweizer Meisterschaft vor Ort in ihren Disziplinen.

1. bis 3. März, Halle 622, Therese-Giehse-Strasse 10, 8050 Zürich

Schaulaufen für Sneakerheads

Sie dachten, Turnschuh ist gleich Turnschuh? Weit gefehlt! Wie unglaublich vielfältig diese Sportschuhe tatsächlich sind, lässt sich im Mai an der Sneakerness erleben – wie unfassbar teuer manche Liebhaber-Modelle und Limited-Editions sein können übrigens auch.

Die Sneakerness findet im Mai in der Halle 622, Therese-Giehse-Strasse 10, 8050 Zürich, statt. Das genaue Datum steht noch aus.

Einschneidendes für Einsteiger

Sicher, man kann sich in einem Fitnessstudio ertüchtigen, biken, schwimmen, joggen und dergleichen. Aber so richtig praktisch ist Sport dann, wenn er auch für andere einen Mehrwert bringt. Beispielsweise eine fachgerecht gekürzte Weide oder Wiese – und das mit der Sense. Das hält nämlich nicht nur fit sondern ist auch noch umweltschonender als mit einem Rasenmäher. Damit man den richtigen Dreh raus hat, bietet Grün Stadt Zürich am 9. Mai einen ganztägigen Kurs an – samt Verkauf von Sensen und Dengelwerkzeug, einem Znüni und vegetarischem Mittagessen.

9. Mai, 8.30 bis 16 Uhr, Stadtgärtnerei, Sackzelg 27, 8047 Zürich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Noten in der Natur

Musik im Freien gibts in der Stadt auch 2019 in allen Variationen. Unter anderem an zahlreichen kleineren Open Airs wie dem «Bounce Bounce» am 29. Juni im Schindlergutpark oder dem Landenbergfest in Wipkingen. Im Juni und Juli sind jeweils am Montag wieder Gratis-Sommerkonzerte in der Bäckeranlage geplant und auch die Konzertreihe Stadtsommer finden in diesem Jahr wieder statt - genauer am 25., 26. und 27. Juli und am 2. und 3. August. Klassikliebhaber können im Juli im Park der Villa Schönberg den Serenaden lauschen. Und weils ein Züri-Fäscht-Jahr ist, findet 2019 wieder ein «Touch the Lake»-Festival am Seeufer statt. Wer vom 5. bis 7. Juli auf der Bühne stehen wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

Marktstände auf dem Münsterhof

Am 21. November startet der Weihnachtsmarkt auf dem Münsterhof. Bis Heiligabend werden dort unter einem Lichthimmel aus Kristallkugeln in den eigens für diesen Anlass kreierten Marktständen Produkte aus lokalen Geschäften und von Zürcher Anbietern verkauft. Am selben Abend erleuchtet übrigens auch «Lucy» wieder die Bahnhofstrasse, und die City Vereinigung lädt zum NightShopping bis 22 Uhr.

21. November bis 24. Dezember, Münsterhof, 8001 Zürich