Wofür Zürich 25 Milliarden ausgeben wird

Kanton soll 235 Millionen Franken einsparen

Die Finanzkommission beantragt dem Kantonsrat, das Budget 2019 anzunehmen, aber es um 235 Millionen Franken zu verbessern. Der Regierungsrat sieht in seinem Voranschlag einen Aufwand von 15,8 Milliarden Franken vor, was beinahe 600 Millionen Franken mehr sind als 2017. Daraus würde im nächsten Jahr ein Defizit von 88 Millionen Franken resultieren.



Laut Antrag der Finanzkommission soll das Minus in ein 147-Millionen-Franken-Plus umgewandelt werden. Konkret soll der Kantonsrat im Sammelkonto 4950 150 Millionen weniger bewilligen. Diese Art des Sparens ist umstritten, da über dieses Konto keine konkrete Leistung bezahlt wird, sondern lediglich buchhalterische Verrechnungen laufen. Es müsse auf Wunschbedarf verzichtet und auf einen restriktiven Haushaltsvollzug geachtet werden, schreibt die Finanzkommission. Einen direkt adressierten Sparauftrag gibt es lediglich für Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger (FDP). Bei den Spitälern, der Reha und in der Psychiatrie sollen 40 Millionen Franken gestrichen werden. Und eine «Beschaffungsoptimierung im Haushaltsvollzug» soll zudem weitere 40 Millionen Franken einsparen. Der Antrag wurde in der Kommission gegen die Stimmen der Linken verabschiedet. Laut Kommissionspräsidentin Beatrix Frey-Eigenmann (FDP) will die bürgerliche Mehrheit so den Boden vorbereiten, damit 2020 der Staatssteuerfuss von 100 auf 98 Prozent gesenkt werden kann, wie es der Regierungsrat plant. (sch)