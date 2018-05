Wohnungen in Zürich, wo früher Büros waren

Im Gebäude bei der Haltestelle Kappeli an der Flurstrasse/Buckhauserstrasse in Zürich-Altstetten stehen riesige Büroflächen gähnend leer. Die UBS ist vor zweieinhalb Jahren ausgezogen. Einzig eine Filmproduktionsfirma nutzt einige Räume zwischenzeitlich und die Stadtpolizei hält dort einige Übungseinsätze ab. Bald endet die Zeit der Zwischennutzung des typischen 50er-Jahre-Baus mit seinem kleinen Park vor dem Eingang. Die Besitzerin Swiss Life will ihre Liegenschaft abreissen und stattdessen einen grossen Wohnblock hochziehen.

In dieser an Arbeitsplätzen dicht bepackten Zone werden 5500 Quadratmeter Bürofläche verschwinden. Entstehen soll ein Block mit 100 Wohnungen, grösstenteils mit zweieinhalb bis dreieinhalb Zimmern. Im Untergeschoss sind Gewerberäume von rund 800 Quadratmetern eingeplant, sagt Swiss-Life-Mediensprecher Florian Zingg: «Wir rechnen, 2020 mit den Bauarbeiten beginnen zu können.» Das Projekt soll noch diesen Herbst zur Baubewilligung eingereicht werden. Die Investitionskosten werden auf rund 45 Millionen Franken veranschlagt. Und die Swiss Life prüft noch weitere Umnutzungen in ihrem Liegenschaftenpark.

Der Umgang mit dem Bürogebäude in Altstetten steht beispielhaft für einen Trend in Zürich. «Heute werden vermehrt Bürohäuser zu Wohnhäusern umgebaut», sagt Fredy Hasenmaile, Head Real Estate Economics bei der Credit Suisse. Oder, wie in Altstetten, gleich neu gebaut. Der Grund: Ältere Geschäftshäuser lassen sich oft kaum mehr vermieten. «Viele Liegenschaften genügen den modernen Anforderungen nicht mehr», sagt Hasenmaile. Da sei es naheliegend, dass man Wohnungen daraus mache. In Zürich sowieso: «Da findet man problemlos Mieter.»

In der Innenstadt bereits gemacht

Die Swiss Life hält zwar fest, dass ihre geplante neue Nutzung des Areals nichts mit ihren Büroleerbeständen zu tun habe. «Wir sind sowohl beim Büroleerstand als auch beim Wohnungsleerstand unter dem Zürcher Durchschnitt», sagt der Portfolio-Management-Leiter des Versicherers, Giorgio Engeli, ohne exakte Zahlen zu nennen. Die Leerstände seien in den letzten zwei Jahren sogar gesunken. «Aber dort, wo es Sinn macht, wo es eine Nachfrage gibt, dort bauen wir wieder Wohnungen.»

Mieter zahlen für Neubau bis zu 1500 Franken mehr

Zum Beispiel in einer Liegenschaft an der Stocker-/Gartenstrasse in der Zürcher Innenstadt. Swiss Life hatte vor fünf Jahren das Gebäude als Bürohaus gekauft. Ursprünglich war es als Wohnhaus gebaut worden. «Wir haben sie wieder zu Wohnungen zurückgebaut», sagt Engeli.

Eher Neu- als Umbau

Den CS-Real-Estate-Experten Hasenmaile überrascht dies nicht. Ende der 90er-Jahre habe man Wohnungen zu Büros umgebaut, «jetzt läuft es umgekehrt». Im Westlink der SBB in Altstetten seien ursprünglich Büros geplant gewesen. Erst spät hätte die Bauherrschaft umgeschwenkt auf Wohnungen. Auch in Greencity waren ursprünglich deutlich mehr Büros geplant, als letztlich gebaut werden.

Der Grund: «Der Abschwung auf dem Markt für Büroliegenschaften ist fünf bis sechs Jahre früher eingetreten als bei Wohnungen.» Wo man die nötige Vorvermietungsquote von mindestens 50 Prozent nicht schon vor Baubeginn erreicht, sei es heute «üblich, dass man umplant». Schwierig sei auch, wenn ein grosser Mieter in einem bestehenden Bürogebäude seinen Vertrag kündige: «Dann hat der Investor ein Problem. Dann ist alles auf einen Chlapf leer», sagt Hasenmaile.

Wird abgerissen: Der Neubau soll 2022 Bezugsbereit sein. Bild: Raisa Durandi

Der Investor versuche dann als Erstes, einen Anschlussmieter zu finden. Gelingt das nicht oder ist die Situation von vornherein wenig aussichtsreich, dann könne er auch eine Modernisierung ins Auge fassen. Die Bedürfnisse an moderne Arbeitsplätze hätten sich in den letzten Jahren stark verändert. «Einzelbüros sind passé», sagt Hasenmeile. Viele Gebäude müssten zudem technologisch auf den neuesten Stand gebracht werden. Das sei jedoch teuer und garantiere nicht, dass man letztlich einen Mieter finde. «So bleibt noch die Umnutzung in Wohnungen.» Meist würde gleich ein Neubau ins Auge gefasst. Umbauten sind oftmals teuer und die Grundrisse nicht optimal, so Hasenmaile.

Kritik an Zonenordnung

Doch nicht immer sind neue Wohnungen erlaubt. Die Zonenordnung schränkt die Möglichkeiten ein. Für den Real-Estate-Fachmann ein Unding: «Die heutigen Zonenordnungen sind antiquiert», kritisiert Hasenmaile, weil sie Zürich zu streng in Wohn- und Arbeitszonen einteile. Heute, wo sogar die Industrie leise und emissionsarm produziere, sei das nicht mehr nötig.

Video: Geisterstadt in Schwamendingen

Das Zürcher Amt für Städtebau entgegnet: «Wohnen ist fast überall in der Stadt Zürich erlaubt. Nach der gültigen Bau- und Zonenordnung ist Wohnen in der Wohnzone, Zentrumszone, Quartiererhaltungszone sowie Kernzone zulässig.» Ausgenommen seien nur ein paar letzte, verbleibende Industrie- und Gewerbezonen sowie die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen, die Wohnen ausschliessen würden. Zudem seien in den letzten 15 Jahren mit Manegg, Zürich-West und Neu-Oerlikon viele ehemalige Industrie- und Gewerbezonen für Mischnutzungen und somit für Wohnen geöffnet worden.

Bezug im April 2022

In Zürich dürfte der Trend anhalten, und vermehrt dort gewohnt werden, wo einst gearbeitet wurde. Speziell in Gebäuden und Stadtkreisen, wo die Büromieten vergleichsweise tief liegen, lohnt sich das für die Investoren. In Zürich-Altstetten liegen die Büroflächenpreise aktuell bei 250 bis 350 Franken pro Quadratmeter und Jahr. Wie die Swiss-Life genau rechnet, wollte Swiss-Life-Portfolio-Manager Engel nicht preisgeben. Nur so viel: «Die Mieten werden nicht im teuren Segment liegen.»

Aktuell liegen die Mietpreise für neue Wohnungen in der Umgebung bei gut 30 Franken pro Quadratmeter und Monat, was Mieten von rund 2400 Franken für eine Wohnung mit beispielsweise 80 Quadratmetern entspricht. Wo die Preise für die Wohnüberbauung beim Kappeli dereinst liegen werden, wird die Zukunft zeigen. «Niemand weiss heute», sagt Real-Estate-Experte Hasenmaile von der CS, «was in fünf Jahren besser läuft, Wohnungen oder Büros.» Nur eines ist sicher: Beim Kappeli wird es bis dann rund 100 neue Wohnungen geben. Der geplante Bezugstermin steht schon fest: April 2022. (Tages-Anzeiger)