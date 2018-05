Wohnungsbrand in Zürich: Zwei Personen springen aus 3. Stock

Heute Freitagmorgen drang schwarzer Rauch aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Neunbrunnenstrasse in Zürich-Seebach. Kurz vor 10 Uhr ging die Brandmeldung bei Schutz & Rettung Zürich ein, worauf ein Grosseinsatz der Berufsfeuerwehr ausgelöst wurde.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand laut einer Medienmitteilung der Stadtpolizei Zürich die Wohnung im dritten Stock bereits in Vollbrand. Zuvor sprangen zwei Personen aus dem Fenster, um den Flammen zu entkommen. «Beide erlitten schwere Verletzungen sowie Verbrennungen und wurden sofort hospitalisiert», heisst es in der Mitteilung weiter. Der Mann musste notoperiert werden.

Inzwischen ist der Brand gelöscht. «Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden», sagt eine Sprecherin von Schutz & Rettung. Es entstand ein Sachschaden von mehreren 10'000 Franken. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Zürich, die Stadtpolizei und Brandermittler der Kantonspolizei Zürich haben entsprechende Untersuchungen aufgenommen.

Grosses Aufgebot von @StadtpolizeiZH und Schutz & Rettung wegen #Wohnungsbrand im Kreis 11 mit zwei Schwerverletzten: https://t.co/6TkYEyOnFJ ^ke pic.twitter.com/so2qf83Q8j — Schutz & Rettung ZH (@SchutzRettungZH) May 11, 2018

(pu)