Wolff sistiert Veloweg am Utoquai

Die sogenannte «Komfortroute» am See war Filippo Leuteneggers (FDP) Vorzeigeprojekt, als dieser noch dem Tiefbaudepartement vorstand. Mit dem Wechsel der Führung und Richard Wolff (AL) als neuem Chef ist das Projekt nun aber gestorben oder «sistiert» worden, wie Wolff an der heutigen Jahresmedienkonferenz des Tiefbauamts sage. Die «Komfortroute» sah einen Veloweg zwischen Bellevue und Badi Utoquai vor. Dazu hätten aber 26 Bäume und Hecken gefällt werden müssen, und der Veloweg wäre durch das Restaurant «Pumpstation» hindurch geführt worden. Das Projekt war in der Vergangenheit im Quartier kritisiert worden, nicht zuletzt, weil es zu einer Baumfällaktion an der Flaniermeile Utoquai am Zürichsee geführt hätte.

Unterstützung im Gemeinderat

Laut Wolff wird nun «seriös» mit dem Kanton geprüft, ob allenfalls eine Autospur von Utoquai/Bellerivestrasse als Velospur genutzt werden kann. Er betonte an der Medienkonferenz, dass man diese Variante nun «untersuche» und man sich noch in der Prüfphase befinde. Dass diese Variante ein Politikum ist, ist Wolff bewusst. Denn bei der Neugestaltung des Sechseläutenplatzes ergriffen SVP und FDP 2012 das Behördenreferendum, weil dem Projekt eine Autospur zum Opfer fiel. Das Volk sagte der Kreditvorlage aber zu.

Wolff kann sich auf eine Motion der Grünliberalen abstützen, welche verlangt, dass auf der Bellerivestrasse zwischen Bahnhof Tiefenbrunnen bis Bellevue eine Autofahrspur für Velos aufzuheben ist. Der Vorstoss ist vom Zürcher Gemeinderat an den Stadtrat überwiesen worden. Zwei der vier Autofahrspuren wären fix einer Fahrtichtung zugeordnet, die mittlere würde je nach Tageszeit für den Autoverkehr in die Stadt oder aus der Stadt genutzt. Geleitet würden die Autos mittels Wechselsignalen und Bodenlichtern.

Neuer Fussgängersteg über Bahngeleise

Wolff erwähnte an der Medienkonferenz weitere Schwerpunkte des Stadtzürcher Strassenbaus im kommenden Jahr. So werden etwa im September 2019 die Bauarbeiten zum «Negrellisteg» über die Bahngleise beginnen. Die Fussgängerbrücke wird vom Gustav-Gull-Platz am oberen Ende der Europaallee bis zum Negrelliplatz nahe des Brockenhauses und der Ambossrampe im Kreis 5 reichen. Die Stadt Zürich und die SBB tragen je 50 Prozent der Gesamtkosten von elf Millionen Franken.

Auch mit dem Ersatzneubau der Rathausbrücke geht es im kommenden Jahr vorwärts. Acht Planungsteams haben Projekte erarbeitet, bis April 2019 wird ein Siegerprojekt gekürt. Die Rathausbrücke wurde seit dem Bau im Jahr 1973 nie saniert. Ihre Erneuerung und die gleichzeitige Absenkung der Limmatsohle sollen den Hochwasserschutz erhöhen. Der Ersatzneubau der Rathausbrücke wird voraussichtlich zwischen 2023 und 2025 realisiert.

Der Velotunnel unter dem HB

Das für Wolff wichtigste Projekt ist die Unterführung für Velos unter dem Hauptbahnhof durch. Sie wird im nie in Betrieb gegangenen Autobahntunnel realisiert, der das Sihlquai mit der Sihlpost verbindet. Bezüglich dieses 34-Millionen-Franken-Projekts seien aber noch etliche bauliche, rechtliche und finanzielle Fragen offen, sagte Wolff.

Auch bei der Langstrassenunterführung für Velos ist noch unklar, ob die 4 Meter breiten Fussgänger- und Velospuren verbreitet werden sollen oder ob die Velos auf einer separaten Spur durch die Autounterführung gelotst werden sollen.

Stadtingenieur Vilmar Krähenbühl sagte, dass das Tiefbauamt im nächsten Jahr insgesamt 143 Baustellen plane, die Kosten betragen rund hundert Millionen Franken. Schwerpunkte bilden die Kreise 2 und 7. So wird im Kreis 2 der Fabrikkanal der Spinnerei in der Manegg aufgewertet. Im Rahmen der Sanierungsarbeiten werden die Aufwertung der Umgebung und die Revitalisierung des Fabrikkanals vorangetrieben und Kanalanlagen sowie Brücken instandgestellt. Im Kreis 7 wird die Bergstrasse für 5,5 Millionen Franken saniert und es werden neue Velostreifen errichtet. Sechs weitere Projekte sind bereits im Bau. Krähenbühl wird im Januar pensioniert, die neue Chefin des Tiefbauamtes heisst Simone Rangosch. (Tages-Anzeiger)