Zu vergeben: 30-Prozent-Job für null Franken

Felix Moser ist Anfang 50, führt ein Elektronikgeschäft und hat drei Kinder im Primarschulalter. Mit der ältesten Tochter müsste er derzeit für die Gymiprüfungen lernen, aber dafür reicht seine Zeit kaum, weil er an bis zu vier Abenden in der Woche erst spät nach Hause kommt.

Beni Schwarzenbach ist zehn Jahre jünger, hat einen 80-Prozent-Job in der Finanzbranche und zwei Kinder im Alter von 3 und 5 Jahren. Auch bei ihm kommt die Familie zu kurz. Wenn die Kleinen im Bett sind, setzt er sich wieder an den Tisch und arbeitet bis in die Nacht. Und am Wochenende gleich weiter.

Dass sich diese Geschichten so ähnlich sind, ist kein Zufall: Moser und Schwarzenbach sind beide Parteipräsidenten. Wegen Erfahrungen wie ihren wird gerade im ganzen Land ein Spiel gespielt, das «Findet den Chef» heisst. Es ist ein fieses Spiel, denn «Chef» oder «Chefin» tönt in diesem Fall besser, als es ist. Gesucht wird jemand, der sich aufopfert und für alles den Kopf hinhält, ohne als Gegenleistung viel mehr zu verlangen als ein paar interessante Erfahrungen und einen anerkennenden Klaps auf die Schulter.

Hartes Brot, keine Zuschauer

«Willkommen auf der dunklen Seite des Milizsystems» müsste eigentlich in den Stellenausschreibungen all jener politischen Parteien stehen, die zurzeit ihr Präsidium neu besetzen müssen. Während die erratische Suche der SVP nach einem Nachfolger für Albert Rösti immerhin als mediales Spektakel zelebriert wird, interessiert sich kaum jemand dafür, was sich im Untergeschoss des Föderalismusgebäudes im Dutzend abspielt. Dort gibt es nur hartes Brot, ganz ohne Zuschauer.

In der Stadt Zürich sucht die SP nach dem gestern angekündigten Rücktritt von Marco Denoth einen neuen Co-Präsidenten (lesen Sie das Interview dazu hier), die GLP einen neuen Präsidenten. Und bei der städtischen SVP sieht Präsident Mauro Tuena «im Moment» keinen Grund für einen Rücktritt, aber weil die Doppelbelastung durch das Amt als Nationalrat in den nächsten Monaten nicht geringer wird, würde es keinen wundern, wenn dieser Moment vergeht. Die Jahre zwischen den Wahlen sind in der Politik logische Wechseljahre.

Doppelmandat, Doppelbelastung: Mauro Tuena, Nationalrat und Präsident der Stadtzürcher SVP.

Felix Moser, der den Stadtzürcher Grünen vorsteht, will nochmals zwei Jahre anhängen; GLP-Präsident Beni Schwarzenbach hört Ende Februar auf. Er sagt, seine Frau sei «sehr froh» darüber. Um ein solches Amt zu übernehmen, müsse man ein bisschen verrückt sein, räumt auch Tuena ein. Es sei, mit einem Wort, «heavy». Er lebe voll für die Politik, sagt der 48-Jährige, seit einer gefühlten Ewigkeit. «Ich gehe pausenlos an Anlässe, habe nur wenig Platz für ein Privatleben.» Wie viel Zeit er der Partei opfert, kann er nicht beziffern. Andere Präsidenten schätzen den Aufwand auf ein Pensum von 20 bis 30 Prozent – nicht schön am Stück, sondern stundenweise über die ganze Woche verteilt. ?Der Lohn? «Kein Rappen, und das ist gut so», sagt Tuena. Lädt der Präsident jemanden auf ein Glas ein, legt er sogar drauf. So ist das nicht nur bei der SVP. Auch Schwarzenbach erhält von der GLP kein Gehalt für seinen Einsatz. Alles, was es gibt, sind 80 Franken Spesen pro Monat. Das reiche nicht mal, um ein Abend­essen zu bezahlen. Die Partei sei halt noch jung.

Maximal 1300 Franken

SP-Co-Präsidentin Liv Mahrer bekommt 700 Franken im Monat – eher eine Spesenentschädigung als ein Lohn, sagt sie. Einen ähnlichen Betrag erhält auch der Präsident der Grünen. Die Präsidentinnen und Präsidenten der Kantonalparteien schneiden etwas besser ab: Die Bandbreite reicht dort von null Franken (SVP und FDP) bis 1300 Franken (fürs SP-Co-Präsidium). Aber auch die Arbeitslast und die Verantwortung sind grösser. Wenn man Parteipräsidenten fragt, warum sich überhaupt jemand für einen solchen Job bewerben sollte, lassen sie oft ein paar Sekunden zu viel verstreichen, bevor sie antworten. Es sei eine Herzens­angelegenheit, sagt Schwarzenbach, ihm sei die Umweltpolitik sehr wichtig. Man habe Gestaltungsmöglichkeiten, sagt Moser, könne Themen setzen. Und Mahrer erzählt von vielen spannenden Einblicken und guten Kontakten, die sie dank des SP-Präsidiums knüpfen könne. Wer Glück hat, kann das Amt zudem als Karrieresprungbrett nutzen.

Ob das genügt, ist umstritten. Schwarzenbach wünscht sich in der GLP eine angemessene Entschädigung. Tuena ist dagegen, weil man sonst auch andere Freiwillige entschädigen müsste. Sein Lohn sei ein anderer: «wenn beim Einkaufen jemand auf mich zukommt und mir die Hand schüttelt, um sich für meinen Einsatz zu bedanken.»