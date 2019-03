Zu viel Feinstaub: Sechseläuten muss umbauen

«Stadtrat Hauri müsste das wissen»

Der Feuerexperte der Empa kritisiert den Stadtrat.

Herr Staub, können Sie den Entscheid des Stadtrats verstehen, das Feuer am Sechseläuten zu verbieten?

Nur bedingt. Offenbar hat sich niemand mit der Frage befasst, ob die Zünfter nach der neuen oder der alten Anfeuerungsmethode vorgehen. Wir empfehlen dringend, Feuer oben anzuzünden, es brennt dann nach unten, wie bei einer Kerze. Toxische Gase strömen durch die heisse Flamme und brennen nahezu vollständig aus.



Stossen das Feuer und der explodierende Böögg nicht trotzdem viel Feinstaub aus – mitten in der Stadt?

Feinstaubpartikel sind kleiner als 0,000001 Meter. Ein Wert von weniger als 20 mg/m³ lässt sich nur mit Sekundärmassnahmen erreichen.



Das heisst?

Der beste Partikelabscheider ist die feuchte Rachenschleimhaut. Es hat also gesundheitlich betrachtet durchaus seine Berechtigung, dass die Zünfter am Fest viel bechern.



Und die Böller im Kopf des Böögg?

Die Zeit der klimaschädlichen Schweizerkracher mit Schwarzpulver ist vorbei. Heute gibts EU-kompatible Bio- oder Pieps-Böller, die sich einen physikalischen Trick zunutze machen. Das Ohr nimmt die Lautstärken von Frequenzen logarithmisch wahr: 50Dezibel in 2000 Hertz tönen lauter als 100 Dezibel in 100 Hertz.



Was halten Sie von der Lösung, auf Öl statt Holz zu setzen?

Gar nichts. Holz ist CO2-neutral, es bindet gleich viel Kohlenstoff, wie es bei der Verbrennung ausstösst. Von einem Grünliberalen wie Stadtrat Hauri hätte ich eigentlich erwartet, dass er das weiss. Dass Hauri sich für Gas begeistert, kann ich mir nur mit seinem früheren Job als Marketingleiter bei einem Küchenhersteller erklären.



Ruedi Baumann



Der Physiker und Biologe Basil Staub leitet bei der Empa das Brandlabor.