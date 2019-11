Zürcher Apotheke trotzt Pharmariesen

Es ist paradox. Thomas Kappeler sind vor einigen Wochen die Umsätze in einem seiner Geschäftszweige weggebrochen, er berichtet davon – und was strahlt der Apotheker aus? Eine gewisse Genugtuung.

Es geht um die HIV-Präexpositionsprophylaxe, kurz Prep genannt. Diese hat Kappeler in seiner Apotheke Schaffhauserplatz und im Onlineshop Swissprep.ch bis vor kurzem als einer der wenigen der Schweiz legal und zu einem vernünftigen Preis verkauft. 75 Franken kostet bei ihm derzeit eine Monatspackung des Generika-Produktes – ein Bruchteil dessen, was das Originalpräparat der US-Pharmafirma Gilead kostet: Der Verkaufspreis von Truvada liegt bei 899.30 Franken.

Studie als Umsatzkiller

Inzwischen hat die Uni Zürich mit Gilead und dem Bundesamt für Gesundheit die Swiss-Prepared-Studie gestartet. Wer daran teilnimmt, erhält das Präparat für 40 Franken. Deshalb ist Kappelers Umsatz um ein Drittel gesunken, «aber das ist schon gut so», meint der Apotheker. Sein Umsatz ist zwar rückläufig – die Sache aber, um die es Kappeler geht, die ist einen grossen Schritt weiter.

Geblieben sind ihm jene Kunden, die nicht an der Studie teilnehmen, Prep aber prophylaktisch einnehmen wollen. Immerhin wird mit dem Mittel eine grosse Hoffnung verknüpft: die Ausrottung des HI-Virus. Weil das Originalpräparat derart teuer ist, suchen Konsumenten günstigere Varianten. Viele nehmen dafür Umwege in Kauf, etwa über Onlineshops in Indien oder Grossbritannien – der viel kleinere «Umweg» über den Schaffhauserplatz geht hingegen oft vergessen.

Nur das Kondom zählt

Wie kam es dazu, dass ausgerechnet eine kleine, unabhängige Zürcher Quartierapotheke zur Pionierin bei der HIV-Prävention wurde? Anfang 2018 traf Thomas Kappeler an einer Konferenz Jan Fehr. Der Zürcher Infektiologe leitet heute die Swiss-Prepared-Studie. Das Gespräch sei auf die HIV-Prävention gekommen und die Erfahrungen des umliegenden Auslands mit Prep.

Bei Thomas Kappeler entstand der Eindruck, die Schweiz sei «vor lauter Kondom» irgendwie abgehängt worden. Man fokussiere hier vor allem auf Safer Sex, das Kondom gelte als einziges und bestes Mittel, das HI-Virus auszurotten. Man verkenne dabei die Realität, sagt der Apotheker: Es gibt Menschen, die wollen Sex ohne Kondom, die verhalten sich promiskuitiv und damit gefährlich. Und sowieso: Weshalb wird ein Mittel, das erwiesenermassen sicher und effizient wirkt, hierzulande nicht eingesetzt? Weshalb werden die verschiedenen Wege der Prävention nicht kombiniert?

Thomas Kappeler hatte eine Art Déja-vu: Die Sache erinnerte ihn an jene mit dem HIV-Heimtest, der in der Schweiz lange verboten war. Im Gespräch mit Jan Fehr wurde klar: Die Schweiz braucht ein günstiges, sicheres und legales Prep-Produkt, das die Apotheke Schaffhauserplatz aus dem nahen Ausland importieren soll.

Kappeler suchte nach einem Weg und fand eine Lücke in der Zulassung. Das Originalpräparat Truvada ist nicht zur Prophylaxe von HIV, sondern lediglich zur Behandlung der Krankheit zugelassen. Das wiederum erlaubt der Apotheke den Import generischer Produkte mit der Indikation Prep. Was einfach töne, sei logistisch aufwendig und bürokratisch herausfordernd, sagt Kappeler.

Und das Patientenwohl?

Das nahmen sie bei der Apotheke Schaffhauserplatz gerne in Kauf. Philipp von Euw führt eine weitere, seine persönliche Motivation ins Feld: Antikapitalismus. Von Euw ist für den von der Heilmittelkontrolle zugelassenen Prep-Shop zuständig und ist bei der Arbeit mit Prep zum Schluss gelangt, dass es bei der Diskussion um das Mittel nicht in erster Linie um das Patientenwohl gehe, um die HIV-Prävention, sondern um Profit.

Er ist der Meinung, der Staat müsste hier stärker eingreifen und die Interessen der Patienten vehementer vertreten. Er sieht deshalb auch die aktuelle Prep-Studie skeptisch: Das Ziel der Herstellerin Gilead sei es, dass die Krankenkassen ihre Präparate bezahlten. Weil es potenziell viele junge Nutzer gebe, die das Medikament noch jahrzehntelang einnähmen; das Marktpotenzial sei enorm. Zudem gelange Gilead dank der Studie wohl auch an Patientendaten.

Prep nicht unterschätzen

Die Swiss-Prepared-Studie soll zeigen, wo es «Handlungsbedarf gibt», sagt Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit. Der Leiter der Abteilung übertragbare Krankheiten warnt davor, Prep zu unterschätzen. Es sei dasselbe Medikament, das zur Behandlung von HIV eingesetzt werde, «mit dem Vorteil, dass man es wieder absetzen kann». Es gelte jedoch, die Nebenwirkungen im Auge zu behalten, ebenso die Problematik der Resistenzen. Wer Prep einnehme, müsse dies unter enger medizinischer Kontrolle tun.

Daniel Koch widerspricht, dass die Schweiz bei Prep im Rückstand sei. Es gebe für die prophylaktische Einnahme des Medikaments Truvada längst eine Empfehlung, sagt Koch. Nun gelte es, zu schauen, wie Konsumenten zu vernünftigen Kosten an das Präparat gelangten.

Vorrat anlegen verboten

Prep gibt es nur gegen ärztliches Rezept, verschrieben würde es fast ausschliesslich von HIV-Spezialisten, sagt Thomas Kappeler. Liegt ein solches vor, bestellt die Apotheke das Präparat in Deutschland – je nachdem für einen, zwei oder maximal drei Monate. Einen Vorrat anzulegen, ist den Apotheken untersagt.

Die meisten Kunden würden das Präparat in der Apotheke beziehen, vielleicht ein Drittel des Geschäfts laufe über die Onlineplattform. Was auffalle, sagt Philipp von Euw, seien die vielen Bestellungen aus der Westschweiz; offenbar fehle dort eine Apotheke, die Prep verkaufe. Aus diesem Grund haben sie sich entschieden, den Webshop neben Deutsch und Englisch auch in französischer Sprache zu betreiben.