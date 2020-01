Zweite Runde für die Zwischennutzung

Der Kanton Zürich will im Kreis 5 im grossen Stil Schulraum bündeln. Auf der Fläche, die vor fünf Jahren nach dem Wegzug der Zürcher Hochschule der Künste ins Toni-Areal frei wurde, will er die verschiedenen, bisher über die Stadt verteilten Berufsbildungseinrichtungen vereinen.

Bereits 2016 stellte die kantonale Bildungsdirektion das Projekt «Berufsbildungsmeile» vor. Teil des 258 Millionen Franken teuren Projekts sind unter anderem mehrere Turnhallen und Sporträume – Infrastrukturen, die in Zürich für das Sportobligatorium an Berufsfachschulen dringend benötigt werden.

Der Kanton will das Projekt in mehreren Etappen auf zwei Entwicklungsgebieten umsetzen. So sollen zwischen Aus­stel­lungs­strasse und Sihlquai auf rund 17'000 Quadratmetern ein Grossteil der notwendigen Turnhallen, eine Mediothek, eine zentrale Verpflegungsstätte sowie Unterrichtsflächen für die Berufsschule für Gestaltung und die Berufsmaturitätsschule entstehen.

Zwischennutzung bis 2024 verlängert

Um die Ersatzneubauten zu errichten, müssen die Häuser am Sihlquai 115, 125 und 131/133 weichen. Bis es so weit ist, hat der Kanton die Häuser der Stadt zur Zwischennutzung übergeben. Im September 2018 hätte dieses Arrangement enden sollen, doch der Kanton gewährte einen Aufschub bis Ende 2021. Im November 2019 ging nun überraschend ein weiteres Angebot für eine Verlängerung bei der Stadt ein.

«Der Kanton war sich stets bewusst, dass das Projekt der Berufsbildungsmeile wegen seiner Komplexität in Etappen umgesetzt werden muss. Deshalb sind die Zwischennutzungen an der Ausstellungsstrasse/Sihlquai nun bis 2024 möglich», sagt Markus Pfanner, Sprecher der kantonalen Baudirektion. Damit es mit der Erstreckung klappt, ist auch noch eine Bewilligung des Stadtrats nötig. «Wir gehen davon aus, dass wir den Antrag dem Stadtrat diesen Frühling unterbreiten können», sagt Stefan Roschi, Zürichs stellvertretender Direktor Soziale Dienste.

Die Stadt organisiert die Zwischennutzung der drei ehemaligen Fabrikgebäude am Sihlquai als soziokulturelles Projekt. «Wir sind an einer hohen und dichten Nutzung dieser 5500 Quadratmeter interessiert, weil der Bedarf an günstigen Arbeits- und Atelierräumen in Zürich riesig ist», sagt Roschi.

Es läuft erst die Vorstudienphase

70 Mieterinnen und Mieter nutzen die Räume derzeit – etwa die Autonome Schule, die Stiftung Binz 39, der Impact Hub, das Kinderballett und bis Ende Juni 2020 die Photobastei. Kleinere Objekte vermietet die Stadt zu günstigen Konditionen an unter 28-Jährige. Die Mieter sind laut Roschi vor Weihnachten über die allfällige Verlängerung informiert worden. Im Verlaufe des Jahres will er alle kontaktieren und klären, wer bleiben will und wer die Bedingungen für eine weitere Zwischennutzung überhaupt noch erfüllt. Durch den Auszug der Photobastei werde es sicher zu Rochaden kommen.

Was die weitere Planung für das Entwicklungsgebiet Ausstellungsstrasse/Sihlquai anbelangt, so läuft gemäss Pfanner derzeit die Vorstudienphase, in der die Grundlagen des Projekts erarbeitet werden. Im Verlauf dieses Jahres soll diese Phase abgeschlossen sein. «Aufgrund der Erkenntnisse, die daraus gewonnen werden, wird das weitere Vorgehen festgelegt.»

Beim Entwicklungsgebiet Limmatstrasse/Hafnerstrasse ist der Kanton weiter. Für den Ersatzneubau der Baugewerblichen Berufsschule, die dort vorgesehen ist, wurde im Herbst 2018 der Wettbewerb abgeschlossen. Die Arbeiten für das Vorprojekt haben laut Pfanner im Sommer 2019 begonnen. «Geplant ist, dass Regierungs- und Kantonsrat den Objektkredit 2021 behandeln. Abschliessend bewilligt wird der Objektkredit durch den Kantonsrat.» Anfang 2022 können dort gemäss aktueller Planung die Bauarbeiten beginnen.